Zyska: nabór w programie "Mój prąd 4.0" od 15 kwietnia tego roku

Nabór wniosków w czwartej odsłonie programu "Mój prąd" rozpocznie się 15 kwietnia tego roku - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Dodał, że budżet programu to 350 mln zł, ale resort jest gotowy do jego powiększenia.

"Wnioski o dofinansowanie w programie +Mój prąd 4.0+ będzie można składać od 15 kwietnia. Budżet programu to 350 mln zł. Nie jest to kwota bardzo duża, ale chcemy sprawdzić, jak ten program będzie realnie funkcjonował na rynku, z jakim spotka się zainteresowaniem. Jesteśmy przygotowani, pracujemy nad tym, aby zdecydowanie zwiększyć budżet programu "Mój prąd 4.0" - powiedział wiceminister.

"Mój prąd 4.0" będzie finansował nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również domowe magazyny energii i domowe magazyny ciepła. Dofinansowywane będą również domowe systemy zarządzania energią, które mają optymalizować jej zużycie.

Obecny na konferencji p.o. prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski poinformował, że czwarta edycja program "Mój prąd" będzie przeznaczona dla prosumentów rozliczających się w nowym systemie net billingu, co znaczy że będą musieli mieć podpisaną umowę kompleksową z operatorem sieci dystrybucyjnej.

W poprzedniej odsłonie programu prosumenci rozliczali się, korzystając z wirtualnego magazynu energii, jakim jest sieć. Mogą oni odebrać energię w każdym momencie, nie ponosząc z tego tytułu kosztów. Dziś prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać za darmo 0,8. Przy większych instalacjach ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów.

Zyska poinformował, że po zmianach w programie system będzie bardziej stymulował prosumentów do konsumpcji wytwarzanej przez siebie energii.

Maksymalna wysokość dofinansowania instalacji ma wynieść do 20,5 tys. zł połowy kosztów kwalifikowanych, z czego dofinansowanie do samej instalacji fotowoltaicznej ma wynieść 4000 zł.

Dodatkowe dofinansowanie będzie można otrzymać do dodatkowych elementów instalacji, do magazynowania ciepła czy do magazynowania energii.

Według Zyski w nowej odsłonie programu "Mój prąd" koszt instalacji fotowoltaicznej powinien się zwrócić po 7,5 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl