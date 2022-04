Zyska: nowelizacja tzw. ustawy 10H powinna być uchwalona do końca czerwca

Prace nad projektem nowelizacji tzw. ustawy 10H są bardzo zaawansowane; do końca czerwca powinna być uchwalona przez Sejm - poinformował w piątek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Przepisy mają zliberalizować reguły stawiania wiatraków na lądzie.

Wiceszef MKiŚ był pytany w Polsat News o prace nad projektem liberalizującym zasadę 10H, czyli minimalnej odległości turbin wiatrowych od m.in. zabudowań.

Zyska powiedział, że ma nadzieję, że ustawa zostanie uchwalona jeszcze w tym półroczu. Zapewnił, że prace nad projektem są "bardzo zaawansowane". Gospodarzem projektu jest resort rozwoju i technologii.

"W niedługim czasie ustawa trafi najpierw na Stały Komitet Rady Ministrów, następnie do Sejmu. Naszym dążeniem jest, aby ustawa do końca czerwca została przez parlament uchwalona" - poinformował Zyska.

Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio w odpowiedzi na interpelację poselską tłumaczył, że modyfikacja przepisów z jednej strony miałaby usunąć istotne bariery dla realizacji nowych inwestycji w zakresie wznoszenia elektrowni wiatrowych, a z drugiej wprowadzić ułatwienia w realizacji inwestycji w gminach, które chcą lokować wiatraki na swoim terenie.

"Z drugiej strony natomiast zapewniłaby właściwy poziom kontroli nad tym procesem przez władze gminne i społeczność lokalną, a także odpowiedni poziom bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni wiatrowych przy pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców okolicznych terenów" - dodał.

W ustawie o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej z 2016 roku wprowadzono zasadę 10H, czyli zakaz budowy wiatraków w odległości od zabudowań mniejszej niż 10-krotność ich wysokości.

Na koniec grudnia 2021 r. stan mocy zainstalowanej w instalacjach odnawialnych źródeł energii w Polsce wyniósł 16,93 GW, a od 2016 roku przybyło ponad 1,3 GW mocy wiatrowych.

Głównym mechanizmem wsparcia dla wytwórców energii wiatrowej jest system aukcyjny. W organizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcjach wyłaniani są przedsiębiorcy, którzy zaoferowali produkcję energii z odnawialnego źródła po najniższej cenie. Zwycięzca otrzymuje w ten sposób wsparcie w postaci gwarantowanej dopłaty do ceny sprzedaży energii na okres 15 lat, która podlega waloryzacji o poziom inflacji.

W wyniku aukcji przeprowadzonych w latach 2016-2021 zakontraktowano ponad 260 TWh energii o wartości ponad 59,2 mld zł, z czego same elektrownie wiatrowe odpowiadają za zakontraktowaną energię o wartości ponad 33 mld zł. Oddanie do użytku wszystkich instalacji będących obecnymi beneficjentami aukcyjnego systemu wsparcia oznaczać będzie wzmocnienie systemu elektroenergetycznego poprzez dodanie ok. 11,5 GW mocy zainstalowanej w instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE), z czego ok. 5 GW mocy zainstalowanej powstanie w instalacjach wykorzystujących energię wiatru na lądzie.

Elektrownie wiatrowe odpowiadały za około 9,2 proc. produkcji energii elektrycznej w 2021 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl