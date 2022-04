Zyska: pracujemy, by ustawa 10H jak najszybciej trafiła do parlamentu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po przejęciu projektu noweli tzw. ustawy 10H, przystępuje do pracy, by projekt ten jak najszybciej trafił do parlamentu - poinformował w środę wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas Szczytu Klimatycznego Togetair 2022.

"Liberalizacja reguły 10H jak najbardziej tak, i jak najszybciej. Dlatego też wspólnie z panią minister Anną Moskwą wystąpiliśmy (...) o przekazanie tej ustawy z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ustawa chyba w dniu dzisiejszym została przekazana do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przystępujemy do pracy, aby jak najszybciej ta ustawa trafiła pod obrady parlamentu" - powiedział Zyska.

Podkreślił, że ta ustawa jest potrzebna dla rozwoju gospodarczego w Polsce m.in. dlatego, że przedsiębiorcy postulują, aby mieć jak największy udziału energii odnawialnej, co jest niezbędne do konkurowania na rynkach europejskich i światowych.

Obowiązująca zasada 10h wymaga, by odległość między budynkiem mieszkalnym a elektrownią wiatrową była równa przynajmniej dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Prace nad projektem nowelizacji ustawy rozpoczęto na początku 2020 r. Projekt noweli przewiduje utrzymanie wprowadzonej w 2016 r. generalnej zasady 10H. Miejscowy plan zagospodarowania będzie mógł zezwolić na mniejszą odległość od budynku, ale nie mniej niż 500 m.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl