Zyska: raport o zielonym wodorze początkiem dyskusji nad wykorzystaniem OZE do jego produkcji

Raport "Zielony wodór z OZE w Polsce" jest początkiem dyskusji nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru - poinformował podczas wtorkowej prezentacji raportu wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

"Raport koncentruje się na zielonym wodorze wytwarzanym z udziałem odnawialnych źródeł energii. (...) Wierzę w to, że to jest moment kluczowy, początek dyskusji nad większym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, integracji OZE z krajowym systemem elektroenergetycznym i wykorzystanie OZE do produkcji wodoru" - powiedział Zyska.

Dodał, że dzięki wodorowi będzie można obniżyć emisyjność polskiej gospodarki, zwiększyć jej konkurencyjność i możliwe będzie zbudowanie własnych kompetencji w dziedzinie technologii wodorowych.

Wiceminister poinformował też, że obecnie w resorcie trwają prace m.in. nad nowelizacją wielu aktów prawnych, tak zwaną "Konstytucją dla wodoru".

"Trwają prace nad +Konstytucją dla wodoru+, która będzie się wyrażała w wielu projektach nowych aktów legislacyjnych, ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych, które w roku 2022 zaprezentujemy w konsultacjach publicznych" - poinformował minister.

Wiceminister przypomniał, że Polska jest obecnie trzecim producentem wodoru w Unii Europejskiej i piątym na świecie.

Według raportu roczne zapotrzebowanie na wodór w Polsce w 2040 roku przekroczy 100 TWh. Jednak obecnie tempo i plany rozwoju odnawialnych źródeł nie dają szans na zaspokojenie przyszłej podaży. Konieczna jest likwidacja barier oraz wprowadzenie ułatwień dla budowy odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki wiatrowej, która będzie podstawą funkcjonowania gospodarki wodorowej. Realizacja tych ambicji wymaga ponad 60GW generacji OZE w 2040 roku.

Raport został przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Jest on jest pierwszym, kompleksowym opracowaniem, które podejmuje tematykę zielonego wodoru. Prezentuje obecny stan rynku wodoru oraz perspektywy jego rozwoju w przyszłości.

Jak wynika z raportu, konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie koncesjonowania wytwarzania wodoru, przesyłania siecią gazową oraz jego magazynowaniu, a także wsparcie rozwoju linii bezpośrednich łączących instalacje OZE z odbiorcami posiadającymi elektrolizery, umożliwiające magazynowanie nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej, niezależnie od posiadanego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

