Zyski Banku Pekao wyższe niż przed pandemią. Wrócą dywidendy

Nasze konsekwentne działania przełożyły się na osiągnięcie zysków powyżej tych notowanych przed epidemią Covid, mimo niskich stóp procentowych. Wracamy do wypłacania dywidendy – powiedział prezes Pekao Leszek Skiba w środę na konferencji prasowej.

W środę Bank Pekao opublikował swoje wyniki finansowe. Zysk netto w II kwartale 2021 r. wyniósł 605 mln zł i był wyższy o 146 proc. niż osiągnięty w I kw. tego roku i o 68 proc. wyższy niż w II kw. 2020. Zysk za całe pierwsze półrocze 2021 r. wyniósł 850 mln zł i był wyższy o 56 proc. niż w I półroczu 2020 r. Był także wyższy od tego z I półrocza 2019 roku o 3 proc.

"Nasza konsekwentne działania przełożyły się na osiągnięcie zysków powyżej tych notowanych przed epidemią Covid, mimo niskich stóp procentowych" - powiedział Leszek Skiba podczas środowej konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym.

Przypomniał także, że Bank Pekao wypłaci dywidendę z zysku za 2020 r. w wysokości 3,21 zł na akcję.

"Pekao zawsze było postrzegane jako bank dywidendowy i w latach 2017-2019 odpowiadała za połowę dywidendy wypłaconej w sektorze bankowym. Teraz, w roku 2021, za sprawą turbulencji, ale także naszej determinacji, aby spełnić warunki wypłaty dywidendy, udział naszej dywidendy w całości dywidendy sektora bankowego wyniesie 70 proc. Mamy ambicję, aby kontynuować ten proces, choć nie wiem, czy chcemy wypłacać 70 proc. dywidendy sektora bankowego. Chcemy jednak, aby ta proporcja była największa" - powiedział Skiba.

Dodał, że bank chce skorzystać z widocznego obecnie ożywienia gospodarczego. Widać bowiem wzrost popytu na kredyty u klientów indywidualnych i u firm. W II kw. 2021 r. Bank Pekao sprzedał kredyty hipoteczne za 3,1 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do I kw. 2021 r. o 2,1 mld zł. Sprzedaż pożyczek gotówkowych wyniosła 1,2 mld zł i była o 22 proc. wyższa niż w I kw., a kredytów dla małych i średnich firm Pekao udzieliło za 1,4 mld zł, czyli więcej o 31 proc. niż w pierwszych trzech miesiącach roku.

"Poprawiamy efektywność. Udało się nam obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów w stosunku do poziomu sprzed epidemii. Wynosi on obecnie 45 proc., a w II kw. 2019 r. wyniósł 47 proc." - powiedział Leszek Skiba.

Zgodnie ze strategią banku na lata 2021-2024 ten wskaźnik ma wynosić 42 proc. Wskaźnik ROE ma wynieść finalnie 10 proc., podczas gdy w II kw. 2021 r. było to 9 proc. Liczba aktywnych klientów, jaką Bank Pekao chce osiągnąć, ma wynieść 3,2 mln osób, podczas gdy w II kw. 2021 r. było ich 2,2 mln. We wzroście liczby klientów korzystających z kanałów mobilnych może - zdaniem prezesa banku - pomóc nowa odsłona aplikacji Banku Pekao.

"W najbliższych tygodniach będziemy odpalać nową wersję naszej aplikacji PeoPay. To będzie raczej rewolucja technologiczna, klient bowiem nie zauważy wyraźnych zmian. Ale dzięki technologii będzie ona odporna na sytuacje, kiedy wielu klientów naraz się do niej loguje, poza tym ułatwione zostanie dodawane poszczególnych elementów czy modułów. Pojawią się też nowe funkcjonalności, pozwalające na płacenie za transport publiczny czy parkingi czy ułatwiające kontrole subskrypcji" - powiedział Leszek Skiba.

We wzroście Banku Pekao powinna pomóc koniunktura gospodarcza, która według Ernesta Pytlarczyka, głównego ekonomisty tej instytucji, będzie korzystna.

"Szacujemy, że PKB wzrośnie o 5,5 proc. Myślimy, że ożywienie będzie kontynuowane. Perspektywy na 3-4 lata będą bardzo dobre, co przełoży się na wyniki banków" - powiedział Pytlarczyk.

