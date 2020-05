Żywiec: Przenosiny do nowego szpital dopiero po ustaniu epidemii

Przenosiny żywieckiego szpitala powiatowego do nowego obiektu, którego budowa już się zakończyła, odbędą się dopiero po wygaśnięciu epidemii koronawirusa – dowiedziała się we wtorek PAP od wicestarosty żywieckiego Stanisława Kucharczyka.

Rozpoczęcie przenosin pierwotnie planowane było na połowę kwietnia. Zamierzenia pokrzyżował wirus SARS-CoV-2.

"Partner prywatny, gdy wprowadzony został stan epidemii, poinformował nas, że wstrzymuje operację. Uzasadniał to m.in. tym, że nie wolno w tych warunkach przeprowadzać szkoleń, a to był właśnie ten etap. Z pisma partnera prywatnego wynika, że przenosiny rozpoczną się dopiero po odwołania stanu epidemii" - powiedział Kucharczyk.

Nowy szpital formalnie jest już gotowy. Jego budowa realizowana była w partnerstwie publiczno-prywatnym żywieckiego starostwa z firmą InterHealth Canada. To pierwszy taki projekt w Polsce. Szpital powstał na działce należącej do powiatu. Partner prywatny zaprojektował go i zrealizował roboty budowlane. Po przeprowadzce będzie świadczył w nim usługi medyczne na podstawie umowy PPP z samorządem.

Umowę o partnerstwie starostwo i firma podpisały w 2011 r. Budowa rozpoczęła się w 2015 r. Jesienią ub.r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił InterHealth Canada kredytu na dokończenie budowy szpitala i wyposażenie go w niezbędny sprzęt. Bank podał wówczas, że łączna kwota finansowania wyniosła 140 mln zł.

Starosta Kalata powiedział, że budowa i wyposażenie szpitala to koszt 220 mln zł. Do tego należy jeszcze doliczyć ok. 18 mln zł, które dołożył powiat, m.in. budując drogę.

Budynek szpitala liczy cztery kondygnacje. Jego powierzchnia wynosi ok. 18 tys. mkw. Znajdzie się w nim 340 łóżek szpitalnych i 40 łóżek opieki długoterminowej. Będzie realizował wszystkie usługi medyczne świadczone w istniejącej placówce i wiele nowych. Zyska m.in. szpitalny oddział ratunkowy, który zostanie wyposażony w lądowisko dla śmigłowca medycznego, co zagwarantuje pacjentom w stanach nagłych szybszy dostęp do opieki.

Chorzy korzystają obecnie z ponad stuletniego kompleksu szpitalnego.

InterHealth Canada od ponad 20 lat zarządza placówkami medycznymi w różnych krajach, m.in. w Turcji i w Wielkiej Brytanii.