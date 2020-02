Żywiec: Przenosiny do nowego szpitala rozpoczną się w połowie kwietnia

Najszybciej w połowie kwietnia rozpoczną się przenosiny powiatowego szpitala w Żywcu do nowego budynku. "Teraz jest zima i trudno prowadzić w takim okresie skomplikowaną operację tego typu” – powiedział w środę wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.

"Przymierzamy się, aby rozpocząć przenosiny w połowie kwietnia br. Szpital pracuje już nad harmonogramem. Nowy budynek jest gotowy. Zakończono wszystkie odbiory i wydane zostało pozwolenie na użytkowanie. Teraz dobiega końca wyposażanie placówki w sprzęt" - powiedział Kucharczyk.

Szpital poinformował, że większość sprzętu jest już zainstalowana. Wyposażone są już m.in. kuchnia, centralna sterylizatornia, sale operacyjne i oddział intensywnej terapii. Umeblowane są centrale pielęgniarskie.

Inwestycja realizowana jest w partnerstwie publiczno-prywatnym żywieckiego starostwa z firmą InterHealth Canada. To pierwszy taki projekt w Polsce. Szpital powstaje na działce należącej do powiatu. Partner prywatny zaprojektował go i realizuje roboty budowlane. Po ich zakończeniu otworzy placówkę i będzie świadczył w nim usługi medyczne na podstawie umowy PPP z samorządem.

Umowę o partnerstwie starostwo i firma podpisały w 2011 r. Budowa rozpoczęła się w 2015 r. Inwestycja kosztuje, wraz z wyposażeniem szpitala, 220 mln zł.

Budynek szpitala ma cztery kondygnacje. Jego powierzchnia wynosi ok. 18 tys. mkw. Znajdzie się w nim 340 łóżek szpitalnych i 40 łóżek opieki długoterminowej. Będzie realizował wszystkie usługi medyczne świadczone w istniejącej placówce i wiele nowych. Zyska m.in. szpitalny oddział ratunkowy, który zostanie wyposażony w lądowisko dla śmigłowca medycznego, co zagwarantuje pacjentom w stanach nagłych szybszy dostęp do opieki.

Chorzy korzystają obecnie z ponad stuletniego kompleksu szpitalnego.

InterHealth Canada od ponad 20 lat zarządza placówkami medycznymi w różnych krajach, m.in. w Turcji i w Wielkiej Brytanii.