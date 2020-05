Żywiecki Famed uruchomił nową linię produkcyjną łóżek szpitalnych

Famed Żywiec uruchomił linię do produkcji łóżek szpitalnych wykorzystywanych na oddziałach intensywnej opieki. Zdolności wytwórcze wzrosną docelowo z 250 do ponad 1 tys. sztuk miesięcznie. To reakcja na rosnącą liczbę zamówień - podała we wtorek spółka.

"Liczba zamówień na wykorzystywane na OIOM łóżka szpitalne, które od stycznia do maja wpłynęły do żywieckiego wytwórcy sprzętu dla sektora medycznego, niemal dorównała ubiegłorocznej sprzedaży w tym segmencie produktowym. W odpowiedzi na zwiększony popyt, notowany już od 2018 r., Famed Żywiec uruchomił linię produkcyjną łóżka Famed Nexo" - zakomunikowała firma.

Inwestycja realizowana była od ubiegłego roku. Nakłady, wynoszące ok. 2 mln zł, objęły m.in. modernizację lakierni oraz montaż robota spawalniczego.

"Famed znacząco zwiększył moce produkcyjne. Dotychczas maksymalna miesięczna produkcja wynosiła ok. 250 sztuk. W maju do realizacji zaplanowanych jest już 350 egzemplarzy, a docelowo linia powinna uzyskać zdolność produkcyjną na poziomie ponad 1 tys. łóżek Famed Nexo. Osiągnięcie takiej skali uzależnione będzie od liczby zamówień" - podała spółka w komunikacie.

Łóżko Famed Nexo zostało zaprojektowane z myślą o salach szpitalnych i oddziałach opieki długoterminowej. Jest wyposażone w technologię antyseptyczną i może być wykorzystywane na oddziałach intensywnej opieki medycznej, wspierając personel medyczny m.in. w walce z Covid-19.

"Dzięki inwestycji udało nam się znacząco zwiększyć moce produkcyjne, co umożliwia zaopatrywanie szpitali w najkrótszym możliwym terminie" - poinformował wiceprezes Famedu Żywiec Marek Suczyk.

Służby prasowe Famedu podały, że w latach 2018-2019 spółka dostarczyła szpitalom w Polsce i poza krajem ponad 4 tys. łóżek szpitalnych i porodowych. Od początku br. wpłynęły zamówienia na niemal 1,2 tys. szt. Obok polskich placówek medycznych, zamówili je klienci m.in. z Chin, Włoch, Hiszpanii, Palestyny, Niemiec, Rosji, Iraku, Arabii Saudyjskiej i Egiptu.

W 2019 r. łączna wartość sprzedaży Famedu ukształtowała się na poziomie 60 mln zł. To wzrost o 7,5 proc. w porównaniu do 2018 r. EBIDTA osiągnęła poziom 3 mln zł. "W ujęciu produktowym największy zysk firmie z Żywca przyniosły stoły operacyjne, następnie łóżka szpitalne i porodowe, a na trzecim miejscu uplasował się sprzęt do obrazowania medycznego" - podała firma.

Famed Żywiec działa w branży medycznej od 1947 r. Produkty dostarcza do odbiorców w kraju oraz 100 państwach w Europie, Azji, Afryki i Ameryce Północnej.