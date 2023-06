Żywność drożeje w zatrważającym tempie. Ceny tych produktów wzrosły najbardziej

Ceny żywności nadal drenują kieszenie Polaków. Jednakże dynamika wzrostów w maju jest niższa niż w kwietniu i marcu w ujęciu rok do roku. Pojawiają się również kategorie produktów, których ceny spadają, np. wyrobów tłuszczowych były w maju niższe o 3,9 proc. rdr.

- Najbardziej w ujęciu rok do roku wzrosły ceny warzyw – o 39,9 proc., chemii gospodarczej – o 32,6 proc. karm dla zwierząt – 31,9 proc., dodatków spożywczych – o 25,5 proc., a także art. dla dzieci – o 24,6 proc. Z kolei najmniejsze podwyżki rdr dotyczyły mięsa – o 10,7 proc., produktów sypkich – o 11,9 proc., jak również owoców – o 11,7 proc. rdr. Tak wynika z analizy blisko 80 tys. cen detalicznych z ponad 39 tys. sklepów w całej Polsce – wynika z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych”, autorstwa UCE RESEARCH i Uczelni WSB Merito.

Pierwszy raz od wielu miesięcy nie wszystkie obserwowane kategorie zdrożały. W maju z tego schematu wyłamały się produkty tłuszczowe. Natomiast 16 innych grup produktowych zanotowało dwucyfrowe wzrosty – od 10,7 proc. do 40,9 proc. rdr. W kwietniu podwyżki 17 kategorii kształtowały się w przedziale od 8,5 proc. do 48,8 proc. rdr. W marcu wzrosty wynosiły od 11,3 proc. do 46,4 proc. rdr. twierdzą analitycy z UCE RESEARCH.

Ceny poszczególnych produktów spożywczych różnicują się. Warzywa drożeją, a cena produktów tłuszczowych maleje

Spadek dynamiki wzrostu cen żywności jest związany przede wszystkim ze spadkiem cen nośników energii. Główną przyczyną spadku cen produktów tłuszczowych był wzrost importu z Ukrainy, w tym przede wszystkim rzepaku i słonecznika, a podaż tych produktów na rynkach światowych była duża.

Najwyższy wzrost cen dotyczy jednak nadal warzyw, kształtujący się na poziomie prawie 40 proc. rok do roku. Rekordową podwyżkę zanotowała marchew – o 133,6 proc. rdr. Cebula poszła w górę o 106,9 proc. – Wysokie ceny dotyczą głównie warzyw z ubiegłego roku – czytamy w raporcie UCE RESEARCH i Uczelni WSB Merito.

