100 dostawa za nami. A. Duda: gazoport wzmacnia potencjał UE

Gazoport wzmacnia potencjał i współpracę państw UE - wskazał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym w piątek podczas wyładunku 100. dostawy LNG w gazoporcie w Świnoujściu. Wyraził nadzieję, że ta dostawa to zapowiedź kolejnych udanych przedsięwzięć.

W piątek (3 lipca) do terminalu LNG w Świnoujściu dotarła jubileuszowa, setna dostawa skroplonego gazu. Transport LNG z Kataru przywiózł gazowiec Al-Safliya.

Prezydent A. Duda w liście wyraził też opinię, że gazoport współtworzy ład gospodarczy regionu, wzmacniając potencjał i współpracę państw UE. Elementem tego ładu jest inicjatywa Trójmorza.

Gazoport będzie rozbudowywany, by zwiększyć jego możliwości.







Przyjęliśmy 100. dostawę skroplonego gazu ziemnego 🥳🥳 w #TerminalLNG w @MiastoS. #LNG ma coraz wyraźniejszy udział w naszym imporcie. Główne kierunki importu to Katar, USA, Norwegia, a także transakcje spotowe dot. zakupu pojedynczych ładunków. #PGNiG_100dostawa pic.twitter.com/dgKNgJ5Wg4 — PGNiG (@GK_PGNiG) July 3, 2020

Głos podczas uroczystości zabrał także Piotr Naimski.



- To dziwny dzień, bo wydaje się mi, że to początek rutyny. Setny statek w gazoporcie, to jest znak, że faktycznie powinniśmy mieć satysfakcję z tego, że strategia dla bezpieczeństwa naszego kraju obraca się w rzeczywistość - mówił Naimski.



Jak dodał, gazoport został zbudowany "z decyzji i z nadania śp. Lecha Kaczyńskiego". - To, że powstał i w 2016 r. mogliśmy przyjąć handlową dostawę, oznacza, że nasze państwo osiąga dojrzałość i jesteśmy w stanie realizować projekty, które wykraczają poza jeden rząd i jedną kadencję sejmową - mówił dalej.



Przypomniał także, że poprzedni prezes PGNiG Piotr Woźniak "zorganizował ekipę, która potrafiła zapełnić ten gazoport". "To oni doprowadzili do tego, że portfel kontraktów jest pełny, elastyczny i że są to bardzo dobre kontrakty" - oświadczył pełnomocnik.