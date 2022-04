160. dostawa LNG do Świnoujścia już za nami

Terminal gazowy w Świnoujściu opuścił już metanowiec Duhail. Dostarczył on 160. w historii gazoportu ładunek LNG.

Jednostka o długości 315 metrów przywiozła gaz z Kataru. Jak pozostałe partie arabskiego surowca został on załadowany, w katarskim centrum wysyłki LNG w Ras Laffan.

Tym razem podróżujący do polskiego terminala gazowiec nie napotkał trudnych warunków żeglugowych. Te ostatnie opóźniły jeden poprzednich transportów skroplonego gazu.

Czytaj też: Problem z ładunkiem gazu dla Polski. Właśnie łapie opóźnienie

Duhail to 14-letni statek, którego portem macierzystym ze względów podatkowych jest Nassau, na Bahamach. I właśnie pod flagą tych ostatnich jednostka pływa.

To jeden ze statków 31 klasy Q-Flex (pojemność 210-217 tys. m3) wchodzących w skład katarskiej floty. Wybudowany został w 2008 roku.

Dostawy LNG to kluczowy element bezpieczeństwa gazowego kraju. Należący do Gaz-Systemu terminal może przyjąć obecnie nieco ponad 6 mld m3 gazu rocznie (po regazyfikacji). Dzięki rozbudowie ilość surowca, jaki będzie do Polski trafiał ta drogą, wzrośnie do około 8 mld m3.