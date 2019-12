25 śląskich gmin zaoszczędzi ponad 3 mln zł na wspólnym zakupie gazu

Ponad 3 mln zł zaoszczędzą gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), które wspólnie kupią gaz w ramach grupy zakupowej. Uzyskane kwoty są niższe od średnich cen sprzed ogłoszenia przetargu o ok. 11 proc., a od standardowego cennika dostawcy – o ok. 33 proc.

W końcu listopada Metropolia, od kilku już lat kupująca w ramach grupy zakupowej energię elektryczną, rozstrzygnęła pierwszy przetarg na grupowy zakup gazu.

Wygrała spółka PGNiG, a wartość zamówienia to 38,3 mln zł.

Gaz kupi wspólnie 25 gmin dla swoich 66 jednostek - w ciągu dwóch najbliższych lat popłynie do nich łącznie 225 gigawatogodzin (GWh) tego paliwa.

Gaz trafi m.in. do szkół, przedszkoli, muzeów, szpitali, urzędów oraz zakładów komunalnych. Na liście odbiorców znalazły się np. Teatr Miejski w Gliwicach, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice czy Sosnowiecki Szpital Miejski.

"Grupa zakupowa gazu uzyskała ceny, które są sporo niższe w porównaniu do sytuacji, gdyby poszczególne gminy ogłaszały postępowania w tej sprawie samodzielnie" - poinformowała w piątek szefowa departamentu projektów i inwestycji GZM Karolina Mucha-Kuś, oceniając, iż skoordynowane działania i zamówienie dużego wolumenu paliwa przyniosły rzeczywiste korzyści i oszczędności.

"Zapewnia to stabilność dostaw w ciągu dwóch lat i niższe koszty funkcjonowania. Z analizy, którą otrzymaliśmy, wynika, że łącznie gminy zapłacą mniej o ponad 3 mln zł" - podała dyrektor.

Średnia cena za 1 kWh (kilowatogodzinę), którą Metropolia otrzymała w ogłoszonym przez nią przetargu, wyniosła 8,9 grosza. Natomiast średnia cena przed tym postępowaniem, którą płaciły podmioty biorące udział teraz we wspólnym zakupie, była o 11 proc. wyższa i wynosiła 10,07 groszy/kWh.

Gdyby wziąć pod uwagę standardowy cennik PGNiG, to w tym okresie średnia cena wynosiła 13,3 groszy/kWh. Oznacza to, że kwota uzyskana przez grupę zakupową jest o ok. 33 proc. od niej niższa.

Już po rozstrzygnięciu przez GZM przetargu okazało się także, że jeden z podmiotów, który w tym samym czasie prowadził indywidualne postępowanie dotyczące zakupu gazu, uzyskał cenę ponad 11 groszy za 1kWh. "To 27 proc. drożej od naszej oferty. My dzięki wspólnym zakupom zapłacimy mniej" - dodała Karolina Mucha-Kuś.

Analizę efektów, uzyskanych dzięki wspólnemu przetargowi na zakup gazu, wykonała na zlecenie GZM firma Energia Optimum. Jej prezes Leszek Rojczyk wskazuje, że szacunkowe oszczędności uzyskane w grupie zakupowej są różne u poszczególnych zamawiających z powodu różnych cen obowiązujących przed przetargiem.

"Największe oszczędności występują u tych zamawiających, którzy posiadali ceny cennika podstawowego. W przypadku niektórych miast możemy zaobserwować, że uzyskana przez nie cena w przetargu grupy zakupowej nie zmieniła się znacznie w odniesieniu do umów, które podpisywali samodzielnie. Niemniej jednak możemy powiedzieć, że one również relatywnie zaoszczędzą, ponieważ ceny gazu w 2019 r. wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym" - wyjaśnił prezes.

Jego zdaniem, nawet uzyskanie cen na podobnym poziomie jak przed rokiem czy dwoma laty, należy uznać za sukces, ponieważ daje stabilność i gwarancję, że cena będzie utrzymana do 2021 roku.

Grupa zakupowa gazu to kolejna z grup zakupowych, którą zainicjowała i koordynuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, prowadząca również wspólny zakup energii elektrycznej. To największa tego typu inicjatywa w Polsce, stworzona na lata 2020-2021 przez 113 zamawiających, na których terenie działa 326 jednostek.

Prąd wspólnie z Metropolią kupują również gminy spoza jej obszaru - m.in. Rydułtowy, powiat zawierciański oraz 55 instytucji należących do samorządu woj. śląskiego. Przetarg dotyczący wspólnego zakupu prądu został rozstrzygnięty w październiku - wygrała go spółka Tauron Sprzedaż GZE. Wartość umowy to 398,1 mln zł, a wolumen zamówionego wspólnie prądu to ok. 976 GWh.