4 mln zł na gazyfikację gminy Rzeczniów

Polska Spółka Gazownictwa zainwestowała w gazyfikację Rzeczniowa ok. 4 mln zł. W poniedziałek oficjalnie zakończono budowę sieci na terenie gminy. W wydarzeniu wziął udział Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych.

Dostawy błękitnego paliwa, za pomocą gazyfikacji wyspowej, zostały uruchomione do gminy Rzeczniów pod koniec 2022 r. Z ekologicznego paliwa mogły od nowego roku skorzystać m.in. dwie modernizowane szkoły. W lipcu tego roku Polska Spółka Gazownictwa ukończyła budowę gazociągu liniowego, który gwarantuje dostawy gazu dla wszystkich mieszkańców.

– Południowe Mazowsze przez wiele lat było białą plamą na mapie gazyfikowanej Polski. W ostatnich latach zainwestowaliśmy znaczne środki na tych terenach. Zachęcam mieszkańców do składania wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. Dzięki połączeniu z Grupą ORLEN otrzymaliśmy w tym roku dodatkowe środki na realizację przyłączy gazowych. Pozwolą one na przyłączenie w tym roku w całej Polsce łącznie ok. 80 tys. nowych odbiorców – dodał Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych w Polskiej Spółce Gazownictwa.