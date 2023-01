60 gazowców zawinie do terminalu LNG w Świnoujściu

Przewiduje się, że w 2023 r. do terminalu LNG w Świnoujściu zawinie ponad 60 gazowców. Realizowana obecnie inwestycja pozwoli docelowo regazyfikować ponad 8 mld m3 gazu rocznie, co stanowi około 1/3 gazu ziemnego potrzebnego do zasilenia zarówno firm jak i gospodarstw domowych

Tę informację przekazał wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Daniel Stachiewicz.

Stachiewicz, który uczestniczył w poniedziałkowej konferencji prasowej, dodał, że w 2022 r. do terminala LNG zawinęło w sumie 58 gazowców o 23 więcej niż w 2021 r. Przetransportowały one 4,4 mln ton gazu, czyli ok. 5,6 mld m sześć. po regazyfikacji.