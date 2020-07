Akcje PGNiG w górę po zapowiedzi przejęcia spółki przez Orlen

Po wtorkowej zapowiedzi przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przez Orlen, akcje tej pierwszej spółki na warszawskim parkiecie drożały. Z kolei walory płockiego koncernu, po chwilowym wzroście, znalazły się pod kreską.

We wtorek Orlen poinformował, że został podpisany list intencyjny ze Skarbem Państwa ws. przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. Dodano, że wiodącą rolę w procesie konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej płockiej spółki i PGNiG będzie pełnił Orlen jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG. Poinformowano również, że Orlen i Skarb Państwa "zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie Transakcji".

Po tej informacji akcje PGNiG poszły w górę do ok. 5,37 zł ok. godz. 12.30 z 4,99 zł (po godz. 12). Później wycena gazowej spółki spadła. Ok. godziny 14 akcje PGNiG rosły o 4,15 proc. i kosztowały 5,12 zł.

We wtorek Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Uzależniono je jednak od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci.

Ok. godz. 12.14 akcje Orlenu były pod kreską i kosztowały ok. 60 zł. W trakcie konferencji na której poinformowano o zgodzie KE na przejecie Lotosu jak i podpisaniu listu intencyjnego ws. PGNiG kurs Orlenu poszedł do góry do ponad 62 zł ok. godz. 12.30. Po tej godzinie walory płockiego koncernu zaczęły jednak tanieć. Po 14-stej akcje Orlenu spadały o 2 proc. i znów kosztowały ok. 60 zł.