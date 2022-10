Akcjonariusze PGNiG zgodzili się na połączenie z Orlenem

Akcjonariusze PGNiG podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki przegłosowali zgodę na fuzję z Orlenem. Jednak już wiadomo, że uchwały walnego zostaną zaskarżone przez mniejszościowych akcjonariuszy do sądu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak przekonują architekci połączenia Orlenu i PGNiG, fuzja zwiększy potencjał finansowy nowej firmy.

Przeciwnicy fuzji mnożą argumenty przeciw całemu procesowi, wśród nich jest ryzyko utraty złóż.

Wiele wskazuje, że ostatecznie uchwałami i tak będzie musiał zająć się sąd.

Fuzja Orlenu i PGNiG ma spowodować powstanie największe koncernu multienergetycznego w naszym regionie Europy. "Za" opowiadają się politycy, liczni eksperci i specjaliści, a także same spółki.

Po tym, jak na połączenie zgodzili się już akcjonariusze Orlenu, w poniedziałek 10 października zrobili to właściciele akcji PGNiG.

Od początku decyzja była przesądzona. W końcu skarb państwa, orędownik idei połączenia obu firm, w akcjonariacie gazowego potentata ma prawie 72 proc. akcji. Jednak samo walne miało burzliwy charakter, czasem było śmiesznie (gdy jeden z akcjonariuszy zapytał o posiłek lub ewentualną możliwość zamówienia pizzy), czasem wulgarnie, gdy inny z uczestników odnosił się do narządów płciowych (zarówno męskich, jak i kobiecych), po tym gdy nie ujawnił się przedstawiciel skarbu państwa.

Gorąco już przed rozpoczęcie walnego naszego gazowego potentata

Teoretycznie najciekawiej w przypadku walnych zgromadzeń w spółkach jest w trakcie samych głosowań, ewentualnie dogrywka następuje już po zamknięciu obrad, i to zwykle w sądach. Tymczasem w przypadku NWZ PGNiG ciekawie było już przed wyborem przewodniczącego walnego. Pojawiły się liczne pretensje.

Niektórzy akcjonariusze chcieli nagrywać przebieg zgromadzenia (transmisję prowadziły media), mimo że nie wiadomo, czy zgodę na to wyraziłyby osoby nie mające statusu publicznych. Nie przekonywał ich fakt, że transmisje telewizyjne prowadzone są na podstawie innych przepisów.

Następnie jeden z pełnomocników grupy akcjonariuszy poinformował (zastrzegając, że jest za połączeniem PKN Orlen i PGNiG), że organizatorzy uniemożliwili uczestnictwo w walnym także uprawnionym do niego. – Oznacza to, że stanie się to przedmiotem wniosku do sądu o unieważnienie całego NWZ – zapowiedział pełnomocnik.

Pojawiły się także wątpliwości co do samego technicznego przebiegu głosowania – część osób uważała, że sposób organizacji (brak natychmiastowej możliwości sprawdzenia kto jak głosował) jest podejrzana.

W końcu pojawiły się także żądania ujawnienia reprezentanta skarbu państwa. Jeden z akcjonariuszy mniejszościowych zwrócił się do niego ze wskazówką, że „niech pamięta, iż reprezentuje cały naród”.

Padły również pretensje o niewpuszczenie na salę posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który nie jest akcjonariuszem PGNiG i na walne się nie zarejestrował.

W końcu pytano także, czy na miejscu są służby specjalne – podkreślono jednak, że muszą to być „polskie służby specjalne”.

Zarząd merytorycznie, część pytań akcjonariuszy z tezą o stracie bilionów

Teoretycznie samo walne powinno mieć dość sprawny i szybki przebieg. W końcu w zatwierdzonym porządku znalazł się tylko jeden niemający porządkowego charakteru punk – ten mówiący właśnie o fuzji z Orlenem.

Jednak liczba uczestników - około 300 (reprezentujących 85,83 proc. akcji spółki), a przede wszystkim dość hałaśliwe grono przeciwników fuzji spowodowało, że rozpoczęte w południe walne zakończyło się dopiero o godz. 18.

O tym, że łatwo nie będzie, było już wiadomo, gdy po wybraniu przewodniczącego pojawiły się wnioski formalne o przerwanie NWZ na maksymalnie długi okres – czyli 30 dni.

Za głosowali właściciele około 160 tys. akcji. Tylko z pozoru to duża liczba, bo skarb państwa dysponuje aż niemal 4,8 mld akcji.

Przewodniczącemu walnego Radosławowi Kwaśnickiemu udało się odwieść drobnych akcjonariuszy od obstrukcji i celowego mnożenia wniosków formalnych. Jednak zarazem zadbał o możliwość zadania kilkudziesięciu pytań do zarządu PGNiG.

Wśród interesujących akcjonariuszy kwestii były zarówno te bardziej merytoryczne np. sprawa wyceny obu spółek i możliwe synergie, jak i pytania z pogranicza fantazji z tezą, że fuzja w istocie oznacza zagrabienie bilionowej wartości majątku Polaków, a np. celem jest przejęcie kontroli nad polskimi, będącymi jedynymi na świeci, złożami helu-3.

Zarząd ustosunkował się do tych kwestii, po czym doszło do głosowania w sprawie samej fuzji. Jak należało się spodziewać, akcjonariusze głosowali za połączeniem obu firm. Za opowiedzieli się posiadacze 99,996 proc. głosów podczas walnego.

Powstaje średniej wielkości koncern, ale już na europejskie warunki

Z punktu widzenia akcjonariuszy najważniejszy jest parytet akcji dla posiadaczy PGNiG. Został on ustalony w ten sposób, że akcjonariusze PGNiG za każdą posiadaną akcję gazowniczej firmy otrzymają 0,0925 nowych walorów Orlenu. Jest to zdecydowanie przelicznik korzystniejszy dla akcjonariuszy Orlenu.

Warunkiem fuzji jest sprzedaż przez nowy koncern Gas Storage Poland (spółki odpowiadającej za podziemne magazyny gazu). Jej nabywca będzie podlegał zatwierdzeniu przez prezesa UOKiK i będzie musiał spełnić kryteria umożliwiające zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Nowa powstała z połączenia spółka będzie głównym dostawcą paliw i gazu na krajowym rynku. Co ważne, uzupełnionym o aktywa energetyczne. Wielkim atutem koncernu będą kompetencje w dziedzinie węglowodorów. Spółka będzie ich poszukiwała, wydobywała je, ewentualnie przerabiała i dostarczała końcowych klientom poprzez własną dystrybucję.

Jednak, co podkreślają zwolennicy fuzji, przed wszystkim nowa firma będzie miała na tyle dużą „masę finansową”, że będzie w stanie skutecznie rywalizować o nowe złoża i eksploatować je, a w końcu także będzie mogła skutecznie realizować program dekarbonizacji.

Sprzyjać temu będzie kapitalizacja spółki na poziomie obecnie około 60 mld zł.

Co ważne, wraz z podmiotami zależnymi skarb państwa będzie kontrolował ponad 50 proc. akcji nowego podmiotu.

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym