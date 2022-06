Algieria chce zwiększyć eksport gazu ziemnego do Europy

Algierski państwowy koncern paliwowy Sonatrach potwierdził w oficjalnym komunikacie odkrycie nowego złoża gazu ziemnego w południowo wschodniej części kraju. Jego zasoby ocenia się jako bardzo duże i łatwe do eksploatacji. Jeszcze w tym roku z Hassi R'Mel możliwe jest pozyskanie nawet 10 miliardów metrów sześciennych gazu.

Niedobory gazu ziemnego w Europie, spowodowane wstrzymaniem dostaw przez rosyjskich Gazprom, sprawiły, że oczy Unii Europejskiej skierowane są obecnie na Algierię. W minionym roku eksport gazu z tego kraju rurociągami i w postaci skroplonej LNG przekroczył 15,5 mld metrów sześciennych. Na ten rok plany zakładają zwiększenie wydobycia o kolejnych 2-2,5 mld metrów sześciennych. Głównymi odbiorcami są w 35 procentach Turcja i dalej Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Francja.

Czytaj także: Algieria zwiększa eksport LNG do Europy

Teraz dobre wiadomości dla europejskich odbiorców płyną od algierskiego państwowego koncernu paliwowego Sonatrach, który potwierdził oficjalne odkrycie nowego złoża na obrzeżach koncesji Hassi R'Mel w południowo-wschodniej części kraju. Jest to koncesja wyłącznie eksploatowana przez Sonatrach.

-Dzięki nowemu odkryciu spółka będzie mogła do końca tego roku wprowadzić na światowy rynek dodatkowo nawet 10 miliardów metrów sześciennych. Tempo prowadzenia odwiertów i przygotowanie do wydobycia powinno się utrzymać także w 2023 roku - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Algieria zainwestuje 40 miliardów dolarów w przemysł naftowy

To, co jest ważne, to lokalizacja złoża, która pozwala na jego szybkie zagospodarowanie. Ocenia się, że wystarczy zaledwie pół roku. Infrastruktura techniczna jest w najbliższym otoczeniu, trzeba będzie tylko ułożyć krótki odcinek gazociągu, który połączy miejsce wydobycia z oczyszczalnią. Nie powinno być także problemów z przesyłaniem gazu w kierunku Morza Śródziemnego.

Strona algierska potwierdza, że trwają intensywne prace rozpoznawcze i poszukiwawcze w innych częściach kraju, mające na celu szybkie zwiększenie wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej.