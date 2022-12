Algieria planuje znacząco zwiększyć wydobycie gazu i podwoić jego eksport

Podczas otwarcia 30. Targów Gospodarczych w Algierze prezydent kraju Abdelmadjiid Tebboune zadeklarował podwojenie ilości gazu ziemnego, który będzie przeznaczony na eksport głównie do Unii Europejskiej

Od chwili agresji rosyjskiej na Ukrainę i ograniczeniu dostaw gazu ziemnego do Europy przez Gazprom, państwa unijne poszukują alternatywnych źródeł zaopatrzenia w ten strategicznych surowiec energetyczny. Jako jedna z alternatyw traktowany jest gaz wydobywany w Algierii, który trafia na kontynent podmorskimi gazociągami do Hiszpanii i do Włoch.

Według wstępnych szacunków państwowego koncernu paliowego Sonatrach, w 2022 roku wydobycie w Algierii wyniesie ponad 102 miliardy metrów sześciennych. Z tego nieco ponad połowa wykorzystywana jest na potrzeby wewnętrzne, głównie w przemyśle petrochemicznym, nawozowym, chemicznym oraz w energetyce zawodowej jako paliwo w elektrowniach. Pozostała część, czyli około 52 miliardów metrów sześciennych kierowana jest na eksport.

Zapotrzebowanie deklarowane przez odbiorców w całej Europie jest tak duże, że prezydent Algierii Abdelmadjid Tebboune, podczas otwarcia 30. Targów Gospodarczych zadeklarował, że w 2023 roku konieczne będzie zwiększenie wydobycia o połowę i podwojenie eksportu do 100 miliardów metrów sześciennych. W tym celu mają zostać wykorzystane maksymalne zdolności transportu dwoma gazociągami. Również zakłady skraplania gazu LNG mają mieć skrócone okresy przeglądów technicznych i także w lecie pracować na 100 procent możliwości.

Z informacji przekazanych przez prezesa Sonatrach Toufika Hakkara wynika, że w grudniu tego roku znacząco zwiększono przesyłanie gazu na Sycylię. Każdego dnia do włoskich odbiorców trafia około 97 milionów metrów sześciennych gazu dziennie. Oznacza to, że w całym 2022 roku Włochy kupią nawet 27 miliardów metrów sześciennych algierskiego gazu.

W strategii zwiększenia eksportu przyjęto, że docelowo, w ciągu najbliższych miesięcy, przez włoski system gazociągów odbywać się będzie transport surowca do innych europejskich odbiorców.