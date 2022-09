Ambasador Niemiec: Polska nas ostrzegała. Poleganie na gazie z Rosji to błąd

Poleganie na gazie rosyjskim jest błędem. Obecny rząd i prawie wszystkie siły polityczne w Niemczech uznają to za błąd. Polska nas ostrzegała, myśmy ignorowali to ostrzeżenie - mówił ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger.

Ambasador Niemiec, który w piątek był gościem TVN24, został zapytany, dlaczego Niemcy tak bardzo uzależniły się od rosyjskiego gazu. "Mieliśmy przez całe dziesięciolecia długoterminową politykę i różne ugrupowania w Niemczech prowadziły pewną politykę i z naszego punktu widzenia, to były wówczas pozytywne inwestycje w relacje" - odpowiedział.

"Poleganie na gazie rosyjskim niewątpliwie jest błędem" - stwierdził Bagger. "Niemcy to uznają. Obecny rząd i prawie wszystkie siły polityczne w Niemczech uznają to za błąd. Polska nas ostrzegała. Myśmy ignorowali to ostrzeżenie" - podkreślił. "Myśmy sądzili, że postępowaliśmy słusznie" - dodał.

Prowadzący rozmowę podkreślał, że w tej sprawie chodziło o solidarność, a Polska i Ukraina przez wiele lat o nią prosiły, aby Niemcy nie pomagały w budowie Nord Stream1 i Nord Stream2. Ambasador pytany w tym kontekście, czy Niemcy nie słyszały tych próśb, odpowiedział, że słyszały. "Ale ma pan rację. Zignorowaliśmy to ostrzeżenie" - dodał.

Na pytanie, dlaczego Niemcy zignorowały ostrzeżenie, ambasador odparł, że ówczesny rząd uważał, że jest to polityka długoterminowa, ale również podejmowane były decyzje dotyczące energetyki. "Chcieliśmy pozbyć się energii atomowej oraz węglowej" - powiedział Bagger. "Potrzebujemy oczywiście pewnych nośników energii, odnawialne źródła energii wymagają czasu, ale w związku z tym gaz był rozwiązaniem naturalnym, pomostowym" - mówił.

"Sądzę, że wierzyliśmy w efekt stabilizacyjny takiej współzależności i rząd Niemiec dziś widzi i rozumie, że to był błąd, ponieważ przeszacowaliśmy interesy Kremla" - stwierdził ambasador Niemiec.

Rosyjski koncern Gazprom wstrzymał dostawy gazu przez Nord Stream 1

Rosyjski koncern Gazprom poinformował 2 września, że przesył gazu przez gazociąg Nord Stream pozostaje "całkowicie wstrzymany". Spółka oznajmiła, że wykryto wyciek w turbinie w tłoczni Portowaja.