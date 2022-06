Amerykanie rozbudują terminal LNG. Zyska też PGNiG

Amerykański dostawca LNG dla PGNiG - Cheniere Energy, podjął decyzje decyzję o realizacji trzeciego etapu rozbudowy terminala gazowego w Corups Christi. Dzięki temu możliwe będzie wysyłanie większych ilości skroplonego gazu.

- Decyzja ta stanowi ważny kamień milowy dla Cheniere, ponieważ wzmocni naszą pozycje na rynku LNG – powiedział Jack Fusco, prezes i dyrektor generalny Cheniere.

Czytaj też: Niemcy rozważają nacjonalizację gazociągu Nord Stream 2

Cheniere Energy, Inc. jest wiodącym producentem i eksporterem skroplonego gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych. Firma oferuje zakup i transport gazu, skraplanie, czarter statków i dostawę LNG.

Cheniere posiada jedną z największych platform skraplających na świecie, składającą się z obiektów skraplania Sabine Pass i Corpus Christi na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, o łącznej zdolności produkcyjnej około 45 mln ton LNG. Planowane jest dodatkowe 10 mln ton.

Z amerykańska firma od kilku lat współpracuje nasz PGNiG. W czerwcu 2017 roku do Polski przypłynął pierwszy w historii ładunek amerykańskiego skroplonego gazu – właśnie od Cheniere. Była to jednorazowa dostawa, tzw. spot.

Pod koniec 2018 roku obie firmy zawarły wieloletnią umowę na dostawy LNG, a pierwszy ładunek w ramach tego kontraktu przypłynął w lipcu 2019 roku. W międzyczasie do Polski przypływały jeszcze pojedyncze ładunki skroplonego gazu wyprodukowane przez Cheniere. Według umowy wolumen dostaw obejmuje ok. 0,7 mld m sześc. łącznie w całym okresie 2019-2022, a w latach 2023-2042 obejmie ok. 39 mld m sześc. gazu po regazyfikacji łącznie w całym tym okresie, tj. ok. 1,95 mld m sześc. po regazyfikacji rocznie.