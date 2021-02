Amerykanie spieszą się, aby wysyłać gaz do Polski

Amerykański terminal LNG Calcasieu Pass w październiku 2021 r., a więc kilka miesięcy przed pierwotnie planowanym terminem, będzie mógł odprawić pierwsze ładunki skroplonego gazu ziemnego. To bardzo ważna informacja także dla Polski, bo to właśnie m.in. z tego obiektu będą wysyłane do naszego kraju ładunki amerykańskiego surowca.

Amerykański gaz dla Polski

Amerykanie się spieszą