Amerykanie zalewają świat LNG

Jak podała amerykańska Energy Information Administration, tylko w jednym tygodniu Amerykani wysłali ze swoich gazoportów aż 27 ładunków LNG. USA wykorzystują rosnące zainteresowanie skroplonym gazem przed sezonem grzewczym.

Choć temperatury na zewnątrz przekraczają nawet 30 stopni Celsjusza, to trwają gorączkowe przygotowania do nadchodzącego sezonu grzewczego.

Energy Information Administration (EIA) podała w swoim cotygodniowym raporcie dotyczącym gazu ziemnego, że 27 zbiornikowców LNG opuściło amerykańskie zakłady między 29 czerwca a 5 lipca, o sześć statków więcej niż tydzień wcześniej.

Łączna pojemność tych statków wyniosła według EIA około 100 mld stóp sześciennych (w przybliżeniu 2,83 mld m3 gazu).

Według danych S&P Global Commodity Insights łączne średnie tygodniowe dostawy gazu ziemnego do amerykańskich terminali eksportowych LNG wzrosły o 11,7 procent (1,3 miliarda stóp 3) tydzień do tygodnia do średnio 12,8 miliardów stóp 3.

Zakład skraplania gazu Sabine Pass wysłał osiem ładunków, a zakład Corpus Christi wysłał sześć metanowców w ubiegłym tygodniu.

Terminal LNG Freeport wysłał cztery przesyłki, podczas gdy terminal Cameron LNG firmy Sempra i Calcasieu Pass firmy Venture Global wysłały po trzy ładunki. Ponadto terminal Cove Point wysłał dwa ładunki, a terminal Elba Island wysłał jeden ładunek w ubiegłym tygodniu.

Szybsze tempo spedycji ładunków to efekt rosnącego zapotrzebowania na LNG. Choć do sezonu grzewczego zostały ponad 3 miesiące, to odbiorcy LNG, zwłaszcza ci nie mający długoterminowych kontraktów, starają się zabezpieczyć dostawy.