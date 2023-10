Amerykański gaz przypłynął do Świnoujścia

Do terminala LNG w Świnoujściu zawinął metanowiec Global Sea Spirit. Statek przywiózł do naszego gazoportu ładunek skroplonego gazu ziemnego.

To już 47. dostawa gazu do Świnoujścia w tym roku. Najpewniej już na początku listopada będzie miała miejsce dostawa numer 50. W praktyce więc wiele wskazuje, że na koniec roku będziemy mieli około 57-58 zawinięć statków z ładunkiem skroplonego gazu, przy założeniu dostawy LNG co tydzień. To zaś oznacza rekordowy poziom dostaw.

Najnowszy ładunek przywiózł statek zwodowany w 2021 roku. Jednostka o długości 295 metrów i szerokości 46 metrów może na pokład zabrać 170 799 m3 skroplonego gazu. Po rezgazyfikacji to ponad 100 mln m3 surowca.

Global Sea Spirit pływa pod banderą Wysp Marshalla. Obecnie dostarczony ładunek został pobrany w wielkim, amerykańskim centrum LNG – w Sabine. Port ten został opuszczony po południu 23 września.

Należący do Gaz-Systemu gazoport to obecnie kluczowy dla naszego bezpieczeństwa gazowego obiekt w kraju. Docelowo będzie on mógł odbierać (trwa rozbudowa) ponad 8 mld m3 gazu rocznie.