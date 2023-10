Amerykański kontrahent Orlenu ma problemy

W ciągu kilku dni powinny ruszyć kolejne bloki skraplania w należącym do spółki Venture Global terminalu LNG Calcasieu Pass w Luizjanie. Obiekt - ze względu na unikalną konstrukcję - boryka się jednak z problemami. Z tego terminala kupuje LNG także nasz Orlen.

Amerykanie zastosowali nową konstrukcję budowy terminala - i to spowodowało kłopoty.

Największym problemem jest zasilanie instalacji w energię.

Choć terminal produkuje już LNG, to wciąż jest w fazie testów.

Terminal Calcasieu Pass wyprodukował swój pierwszy LNG 19 stycznia 2022 roku. Przejście od finalnej decyzji inwestycyjnej (tzw. FID) do produkcji zajęło firmie 29 miesięcy, a pierwszy ładunek skroplonego gazu opuścił zakład 1 marca.

Kłopoty z uruchamianiem pełni zdolności produkcyjnych

Mimo formalnego rozpoczęcia produkcji i eksportu (gaz z terminala przypłynął także do naszego Świnoujścia), terminal ma problemy. Wynika to z odmiennej, tzw. modułowej konstrukcji obiektu. Ale najwięcej kłopotów niesie z sobą zasilanie obiektu. Czerpie on energię z własnych instalacji, a nie z zewnątrz. I tam skumulowały się problemy.

Na początku tego roku Venture Global stwierdziło, że proces uruchomienia Calcasieu Pass przebiegał inaczej niż w przypadku jakiegokolwiek innego amerykańskiego obiektu LNG.

"W szczególności - ze względu na swoją modułową konstrukcję i wytwarzanie energii na miejscu - obiekt wymaga gruntownych testów i etapowego procesu rozruchu, zanim będzie można oczekiwać, że jest przygotowany do niezawodnego spełnienia wymagań swoich długoterminowych zobowiązań umownych" – stwierdził Venture Global.

Kłopot w tym, że są już znaczące opóźnienia. Efektem tego część klientów amerykańskiej spółki - w związku z nimi - wszczęła postępowanie arbitrażowe.

Gaz z modułowego zakładu produkcji LNG zakupił także nasz PGNiG

Wśród firm, które zdecydowały się zakupić gaz z terminala, są Shell, BP, Edison, Galp, Repsol, Sinopec, a także CNOOC. Dla nas najbardziej interesujące jest to, że umowę z Amerykanami podpisał także przed pięcioma laty PGNiG (obecnie część Orlenu).

Obecnie chociaż Calcasieu Pass jest w stanie produkować LNG, pozostaje w fazie rozruchu, ponieważ w dalszym ciągu boryka się z "okresowymi wyzwaniami w zakresie niezawodności wpływającymi na obiekt" - stwierdził Venture Global.

Wniosek o zgodę na oddanie kolejnych bloków do użytku może wskazywać, że powoli problemy terminala się kończą. Calcasieu Pass prosi bowiem o zgodę na dopuszczenie do faktycznej eksploatacji bloków skraplających - tak, by osiągnęły one docelowe możliwości.

W miarę ukończenia i pełnego uruchomienia dodatkowych systemów i komponentów terminala Calcasieu Pass będzie składać dodatkowe wnioski o oddanie tych konkretnych systemów i komponentów do eksploatacji – podała firma.

Umowa z Venture Global LNg została podpisana w 2018 roku. Na jej mocy (a także umowy z Port Arthur LNG) firma kupi 2 mln ton LNG rocznie, przez 20 lat. To nie koniec. Po tym, jak wiosną ubiegłego roku spółka z grupy Venture Global podjęła ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą terminala skraplającego Plaquemines LNG, PGNiG będzie odbierało z tej instalacji 4 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie.