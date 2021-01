Amerykańskie sankcje dla pracującej przy Nord Stream 2 barki Fortuna i jej armatora

Pracująca przy budowie Nord Stream 2 barka do układania rur Fortuna i jej armator, rosyjska spółka KVT-RUS, zostały objęte amerykańskimi sankcjami - ogłosiło we wtorek ministerstwo finansów USA.

Nord Stream 2

Gazociąg Nord Stream 2 jest gotowy w 94 proc., prace są wstrzymane i nie jest wiadomo kiedy zostaną wznowione. Według danych Refinitiv dotyczących śledzenia statków, Fortuna jest zakotwiczona na Morzu Bałtyckim w pobliżu Rostocku w północnych Niemczech.Krytycy Nord Stream 2 wskazują, że realizacje tego projektu zwiększyłby zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzyła wpływ Kremla na politykę europejską. Budowie rosyjsko-niemieckiego gazociągu ostro sprzeciwiają się USA, Polska, Ukraina i państwa bałtyckie, przeciwnikiem projektu jest także obejmujący w środę w Stanach Zjednoczonych prezydenturę Joe Biden. Realizację Nord Stream 2 popierają Niemcy, Austria i kilka innych państw UE.W przyszłości 55 mld metrów sześc. gazu ziemnego ma być co roku pompowanych z Rosji do Niemiec dwoma nitkami Nord Stream 2, każda o długości około 1200 kilometrów. Rurociąg, którego budowa kosztuje około 9,5 mld euro, jest gotowy w 94 proc. Z łącznie 2460 km tworzących go rur trzeba ułożyć jeszcze 120 km na wodach duńskich.