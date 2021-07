Angela Merkel uporem w sprawie Nord Stream 2 zadziwia nawet Niemców

Kanclerz Niemiec Angela Merkel w czwartek (15 lipca) spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem w Waszyngtonie. Gazociąg Nord Stream 2 pozostaje spornym tematem w relacjach obu krajów, który trzeba rozwiązać, by scementować ich ponowne zbliżenie. Dlaczego więc Merkel tak mocno trzyma się tego projektu mimo wielkiego kosztu politycznego dla RFN? - pisze tygodnik "Der Spiegel".

Joe Bidenem choć wyraża niechęć wobec projektu Nord Steram 2, to jednocześnie zabiega o dobre relacje z Niemcami.

Prezydent USA potrzebuje niemieckiego rządu w swojej twardej polityce wobec Chin.



Nie jest jasne, dlaczego wbrew krytyce ze strony własnej partii i władz w Waszyngtonie Merkel "tak bardzo trzyma się tego projektu" - pisze "Der Spiegel".

Nord Stream 2, obok tunelu pod cieśniną Fehmarn, "jest największym i najbardziej kontrowersyjnym projektem budowlanym na Morzu Bałtyckim"; "Zaangażowane (w projekt) firmy zainwestowały miliardy, ale cena, jaką będą musiały zapłacić Niemcy, może być jeszcze wyższa. Żaden inny projekt infrastrukturalny nie pochłonął w ostatnich dziesięcioleciach w Niemczech tak wiele kapitału politycznego" - pisze tygodnik "Der Spiegel".

Biden, podobnie jak jego poprzednik Donald Trump, "jest bardzo niechętny temu projektowi, ponieważ łączy on Berlin z Moskwą, a Amerykanie chcieliby sami sprzedawać gaz", jednak "w przeciwieństwie do Trumpa nowemu prezydentowi USA zależy na dobrych stosunkach z Niemcami" - zauważa tygodnik. Potrzebuje on niemieckiego rządu w swojej twardej polityce wobec Chin, dlatego w maju wstrzymał się z nałożeniem sankcji na spółkę Nord Stream 2 AG - przypomina.



W ocenie gazety Merkel "zdaje sobie sprawę, że kwestia ta nadwyręża relacje", a "Berlin musi pójść na ustępstwa wobec Waszyngtonu, aby pokazać, że poważnie myśli o dobrych stosunkach".

Jak mogłoby wyglądać takie ustępstwo? "Jednym z rozwiązań mogłoby być zaoferowanie Ukrainie rekompensaty za utratę roli kraju tranzytowego dla rosyjskiego gazu. Mówi się m.in., że Berlin zaproponuje rządowi w Kijowie współpracę w zakresie produkcji wodoru. Mówi się również o niemieckim zobowiązaniu do wydania miliardów na remont ukraińskiej sieci gazowej, która jest w stanie całkowitej ruiny" - pisze "Spiegel".

Nie jest jasne, dlaczego wbrew krytyce ze strony własnej partii i władz w Waszyngtonie Merkel "tak bardzo trzyma się tego projektu - zwłaszcza że istnieją wątpliwości, czy Nord Stream 2 jest niezbędny z punktu widzenia niemieckich dostaw gazu", a w UE wobec tego przedsięwzięcia "istnieje duży opór" - podkreśla "Spiegel".



"Merkel napotkała też opór we własnej partii (CDU). Przewodniczący komisji spraw zagranicznych CDU w Bundestagu Norbert Roettgen wezwał do wstrzymania budowy Nord Stream 2 po próbie otrucia rosyjskiego polityka opozycyjnego Aleksieja Nawalnego" - przypomina gazeta.

Zdaniem tygodnika "kanclerz nie przedstawiła przekonującego uzasadnienia dla swojego stanowiska". "Podkreśliła, że Nord Stream 2 jest projektem sektora prywatnego, co jest absurdalnym twierdzeniem, bo nic nie jest tak polityczne w Rosji jak przemysł gazowy, z którego dochody utrzymują system (prezydenta Rosji Władimira) Putina". Prawdopodobnie "to splot czynników skłonił Merkel do forsowania Nord Stream 2" - uważa "Spiegel".