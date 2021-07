Angela Merkel wygrywa w sprawie Nord Stream 2. Wyciekły zapisy porozumienia z USA

W przypadku gdy Rosja odetnie gaz Ukrainie po uruchomieniu Nord Stream 2, niemiecki rząd podejmie wobec Moskwy zdecydowane działania, a wśród nich ma być ograniczenie importu rosyjskich surowców energetycznych - zakłada projekt porozumienia między USA a Niemcami, do którego treści dotarła agencja Bloomberg. Niemiecka prasa donosi już o sukcesie kanclerz Angeli Merkel.

Stany Zjednoczone niejednokrotnie sprzeciwiały się dokończeniu gazociągu Nord Stream 2.

Teraz Amerykanie mają się na to zgodzić, ale pod pewnymi warunkami.

Niemcy mają zagwarantować odpowiednie kroki na wypadek sytuacji, w której Rosja odcięłaby dostawy gazu Ukrainie.

Tlący się od lat spór między USA a Niemcami został najwyraźniej rozładowany. Waszyngton i Berlin uzgodniły warunki, na jakich kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2 może zostać ukończony. "Byłby to niewątpliwie sukces Angeli Merkel" - pisze 21 lipca niemiecki tygodnik "Spiegel".



Według doniesień Blooberga w porozumieniu ma znaleźć się w nim zapis, że Niemcy podejmą zdecydowane działania w razie odcięcia gazu Ukrainie przez Rosję – po oddaniu do użytku gazociągu Nord Stream 2. Wśród tych działań ma być m.in. ograniczenie importu surowców energetycznych z Rosji.



"W ostatnich latach kanclerz Niemiec stanowczo sprzeciwiała się żądaniom rządu USA, by wstrzymać budowę gazociągu, który przez Morze Bałtyckie doprowadza rosyjski gaz do Niemiec. Merkel nie dała się odwieść od tego kursu nawet nowej administracji pod przewodnictwem prezydenta Joe Bidena. Z kolei Biden znajduje się pod ogromną presją Kongresu USA" - zauważa "Spiegel".



Prezydent "Biden będzie musiał wysłuchać zarzutu, który Demokraci zawsze wysuwali pod adresem Trumpa: że jest zbyt miękki w kontaktach z Rosją" - pisze "Spiegel".

Angela Merkel może czuć ulgę

Ken Weinstein, szef konserwatywnego Instytutu Hudsona w Waszyngtonie, powiedział "Spieglowi", że w negocjacjach dotyczących rurociągu celem rządu USA powinno być wzmocnienie bezpieczeństwa Ukrainy i utorowanie jej drogi do UE. "Zamiast tego wysuwa się bezsilne żądania, które zadowolą w szczególności dwie osoby: Putina i jego niemiecką marionetkę Gerharda Schroedera". Były kanclerz Niemiec, Schroeder, zasiada w radzie nadzorczej rosyjskiego koncernu państwowego Gazprom.

"Dla kanclerz Merkel porozumienie to ulga" - podkreśla tygodnik. "Spór o gazociąg przyćmił jej pożegnalną wizytę w stolicy USA w połowie lipca i stał się jedną z najbardziej drażliwych kwestii niemieckiej polityki zagranicznej. W tym sensie umowa ta jest również przysługą dla jej następcy".