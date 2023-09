Apetyt Chin na gaz rośnie. To zła wiadomość dla Europy

Chiny podnoszą prognozy zapotrzebowania na gaz w 2023 roku. To złe informacje dla Europy, która po zakręceniu kurka z rosyjskim surowcem będzie musiała rywalizować o dostawy z Państwem Środka.

Chiny potrzebują coraz więcej gazu. By zaspokoić ten apetyt, muszą importować coraz więcej surowca.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem rośnie import skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także rurociągowy. Tą drogą Chiny sprowadzają głównie rosyjski gaz.

Rosnące zapotrzebowanie Chin na gaz to zła wiadomość dla Europy, dla której alternatywą po zakręceniu kurka z rosyjskim surowcem jest LNG. W tym sezonie zimowym Europejczycy mogą jednak być spokojni o zapasy.

Państwowy chiński koncern CNOOC szacuje, że zapotrzebowanie Chin na gaz ziemny w tym roku wzrośnie o 8 proc. w porównaniu do 2022 r. – informuje agencja Reutera. To więcej niż szacowali wcześniej analitycy, ale podwyższenie prognoz wynika z obserwowanego w Państwie Środka ożywienia przemysłu przy obniżce cen surowca na światowych rynkach.

Według wyliczeń CNOOC, całkowite zapotrzebowanie Chin na gaz może w tym roku sięgnąć 396,4 mld m3.

Prognoza wzrostów następuje po zaskakującym spadku o 1 proc. popytu na gaz w Chinach, który odnotowano w 2022 r. Był to skutek zamknięcia znacznej części chińskiej gospodarki w obawie przed rozprzestrzenianiem się pandemii Covid-19. W ten sposób Chiny w ubiegłym roku straciły pozycję głównego importera LNG na rzecz Japonii. W tym roku jednak sytuacja jest zupełnie inna.

Chiny muszą importować coraz więcej gazu, bo produkcja krajowa nie nadąża za zapotrzebowaniem

By zaspokoić taki apetyt na gaz, Chiny muszą zwiększyć import surowca, bo tylko część prognozowanego wzrostu zostanie pokryta przez produkcję krajową. Według przewidywań CNOOC produkcja w Państwie Środka wzrośnie w 2023 r. o 4,6 proc. do 227,8 mld m3.

W tym samym czasie import skroplonego gazu ziemnego (LNG) ma wzrosnąć do 70,79 mln ton, co oznacza wzrost o 10,9 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podobnie wzrośnie import gazu rurociągami. Z szacunków CNOOC wynika, że Chiny sprowadzą tą drogą 69,5 mld m3, czyli o 10,7 proc. więcej niż w 2022 r. i będzie to głównie gaz pochodzący z rosyjskich złóż wschodniosyberyjskich, dostarczany do Chin gazociągiem Siła Syberii. Import rosyjskiego gazu rurociągami wzrósł o 54 proc. w 2022 r.

Chiny mają świadomość rosnącej roli importu w zaspokajaniu krajowych potrzeb na gaz, dlatego mocno inwestują w rozbudowę mocy importowych. Oczekuje się, że zdolności odbioru LNG w kraju, które do końca 2023 r. wyniosą 139,3 mln ton rocznie, do 2025 r. wzrosną do 181,8 mln ton.

Jak wylicza Reuters, import LNG i gazu rurociągami będzie odpowiadał za 46 proc. popytu krajowego w 2025 r. i 49 proc. popytu krajowego do 2035 r.

Europa zabezpieczona w gaz przed nadchodzącą zimą

Rosnące zapotrzebowanie Chin na gaz to zła wiadomość dla Europy, dla której po alternatywą zakręceniu kurka z rosyjskim surowcem jest LNG.

Na szczęście w tym roku Stary Kontynent dobrze się przygotował do nadchodzącego sezonu zimowego.

Jak wynika z danych Gas Infrastructure Europe, na koniec sierpnia poziom zapasów gazu w europejskich magazynach jest tak wysoki, że niektóre kraje zdecydowały się na wstrzymanie zatłaczania surowca. Nigdy wcześniej stopień wypełnienia magazynów w tym okresie roku nie był aż tak wysoki.