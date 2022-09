Argentyna spróbuje zbudować temrinal LNG z malezyjskim Petronasem

Argentyna zbada możliwość budowy terminalu do eksportu LNG na wybrzeżu Atlantyku. Państwowy koncern naftowo-gazowy YPF podpisał w tej sprawie memorandum z malezyjskim Petronasem.

- Firmy mogą również angażować strony trzecie w realizację tego planu, ponieważ jego szacowany to około 10 miliardów dolarów - powiedział prezes YPF Pablo Gonzalez.

W ramach projektu planuje się również budowę 600 km rurociągu ze złoża gazu łupkowego Vaca Muerta.

Petronas ma już doświadczenie w Argentynie. Malezyjska firma od czterech lat produkuje ropę w Vaca Muerta. Projekt terminalu LNG to jednak większe wyzwanie. Jeśli współpraca obu firm pójdzie zgodnie z planem, to dopiero po sześciu latach będą mogły rozpocząć eksport LNG. W maju YPF poinformował, że prowadzi analizę koncepcyjną projektu, ale do rozpoczęcia budowy terminalu pozostało jeszcze dużo czasu.

Zgodnie z przewidywaniami, na początkowych etapach Argentyna będzie mogła eksportować do 5 mln ton LNG rocznie przez projektowany terminal. W przyszłości przepustowość obiektu będzie mogła wzrosnąć do 25 mln ton rocznie.







