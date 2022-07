Austriacki rząd nakaże przemysłowi przestawić się z gazu na inne źródła

Austriacka minister energii zapowiedziała, że rząd nakaże przemysłowi i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, by w miarę możliwości zakłady pracowały na alternatywnych do gazu ziemnego źródłach, przede wszystkim w oparciu o ropę naftową - podał we wtorek Reuters.

We wtorek Reuters przekazał słowa austriackiej minister energii Leonore Gewessler, która na konferencji prasowej poinformowała, że jej resort pracuje nad dekretem nakazującym przemysłowi i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, aby w miarę możliwości zakłady pracowały na alternatywnych do gazu ziemnego źródłach, zwłaszcza w oparciu o ropę naftową.

"Elektrownie i przedsiębiorstwa przemysłowe zostaną poinstruowane, aby zmodernizować swoje systemy do pracy w trybie dualnym w zakresie, w jakim jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne. Oznacza to, że elektrownie mogą pracować zarówno na gazie ziemnym, jak i na innych źródłach energii - w większości przypadków będzie to ropa naftowa" - powiedziała Gewessler.

Szefowa austriackiego ministerstwa energii nadmieniła, że dokument, który musi zostać podpisany przez główną komisję austriackiej izby niższej parlamentu, jest skierowany do dużych konsumentów gazu, a największy potencjał tkwi w ciepłownictwie, które polega na pompowaniu gorącej wody z ciepłowni do budynków konsumentów. "W Wiedniu, największym centrum ciepłownictwa w Austrii, duża część ciepłowni jest zasilana gazem" - dodał Reuters.

Konferencja prasowa została zwołana po spotkaniu Gewessler z ekspertami od magazynowania gazu w kraju, które zostało zwołane "z powodu spowolnienia w ilości gazu przekazywanego do magazynów w zeszłym tygodniu". Jak powiedziała minister "od tego czasu ilość ta wzrosła". Dodała, że nie ma potrzeby przechodzenia na drugi poziom trzystopniowego awaryjnego planu gazowego - przekazał Reuters.

Jak przypomniała agencja, Austria otrzymuje 80 proc. swojego gazu ziemnego z Rosji, ale większość jej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wodnych i wykorzystuje stosunkowo niewiele gazu w elektrowniach. Gaz odgrywa jednak ważną rolę w przemyśle, np. stalowym i papierniczym, a także w ogrzewaniu. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę Austria szuka alternatywnych źródeł gazu, jednocześnie ścigając się w napełnianiu swoich magazynów gazowych przed rozpoczęciem sezonu grzewczego jesienią.