Autobusy na gaz coraz popularniejsze - znacznie wzrosła sprzedaż CNG

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny zwiększyła o blisko jedną trzecią sprzedaż sprężonego gazu ziemnego (CNG) w I kwartale 2021 roku - podała w czwartek spółka. Jest to związane z rosnącą liczbą autobusów gazowych w Polsce.

Dobry wynik jest związany z rosnącą liczbą autobusów gazowych w Polsce.

Tego typu pojazdy cieszą się dużą popularnością również w Unii Europejskiej, gdzie w ubiegłym roku zarejestrowano łącznie ponad 3200 autobusów napędzanych paliwami gazowymi CNG i LNG.

W I kwartale 2021 roku sprzedaliśmy o 29 proc. więcej paliwa CNG niż w analogicznym okresie w 2020 roku - podkreśla PGNiG Obrót Detaliczny.

Jak zauważono, operatorzy flot autobusowych w całej Europie poszukują rozwiązań umożliwiających szybką redukcję emisji za rozsądną cenę. Stąd popularność autobusów napędzanych paliwem gazowym. W Polsce coraz więcej spółek zarządzających miejską komunikacją wprowadza do taborów pojazdy zasilanie gazem.

"Gaz ziemny to realna i tania alternatywa dla oleju napędowego, która gwarantuje natychmiastowe korzyści ekologiczne, m.in. redukcję emisji bardzo szkodliwych pyłów PM. Większa sprzedaż paliwa CNG w Polsce wpisuje się w trend rosnącego wykorzystania gazu ziemnego w naszym kraju. To niezwykle ważne w procesie transformacji energetycznej w kierunku nisko-i zeroemisyjności" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes PGNiG Paweł Majewski.

W 2020 roku w Unii Europejskiej zarejestrowano 3206 nowych autobusów gazowych, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem 2019 roku. Tego typu pojazdy były niemal dwa razy chętniej wybierane niż autobusy elektryczne. Europejskimi liderami rozwoju gazomobilności były: Francja, gdzie zarejestrowano 1002 nowe autobusy gazowe, Hiszpania (524), Szwecja (464) i Włochy (337). Polska również znalazła się w czołówce europejskich krajów ze 165 nowymi autobusami na gaz.

"Autobusy gazowe są chętnie wybierane przez polskich przewoźników, ponieważ gwarantują konkretne korzyści. Nie tylko spełniają najnowsze ekologiczne normy, ale są także około połowę tańsze w zakupie od autobusów elektrycznych i mają zasięgi zbliżone do ich odpowiedników na olej napędowy, niższe są również ich koszty eksploatacji. To przekłada się na wysoki udział rejestracji nowych pojazdów gazowych w segmencie autobusów miejskich, który od 2019 roku utrzymuje się w Polsce na poziomie powyżej 20 procent" - zauważył prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

Duże zainteresowanie autobusami gazowymi utrzymało się również w pierwszym kwartale 2021 roku. Spośród blisko 100 nowych pojazdów zarejestrowanych w Polsce w tym czasie aż 22 są napędzane gazem. Ekologiczne autobusy trafiły między innymi do Suwałk, Rzeszowa i Warszawy. Rosnąca liczba autobusów gazowych przełożyła się na wzrost sprzedaży paliwa CNG przez PGNiG Obrót Detaliczny.

"W I kwartale 2021 roku sprzedaliśmy o 29 proc. więcej paliwa CNG niż w analogicznym okresie w 2020 roku. Decyzje polskich przewoźników i samorządów bardzo nas cieszą, ponieważ wymiana floty na gazową pozwala na ograniczenie szkodliwego smogu i idzie w parze z rozbudową sieci stacji CNG w Polsce. Dzięki temu rynek pojazdów napędzanych ekologicznym gazem ziemnym, staje się coraz bardziej konkurencyjny dla dotychczasowych, konwencjonalnych napędów" - dodał Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny odpowiedzialny za obszar CNG/LNG.

PGNiG OD podkreśliło, że autobusy gazowe cieszą się dużym powodzeniem na rynku, choć ich zakup w większości przypadków nie jest dofinansowywany ze środków zewnętrznych. To odmienna sytuacja w porównaniu do np. autobusów elektrycznych, których zakup jest zazwyczaj związany z zewnętrznym finansowaniem. "To dobrze obrazuje, jak wiele pozytywnych walorów samorządy widzą w komunikacji miejskiej napędzanej CNG" - napisano w komunikacie.