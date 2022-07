Awaria na norweskim polu gazowym jest większa niż zakładano

Norweski operator systemu gazowego Gassco zmienił szacunki dotyczące niedostępności mocy produkcyjnych złoża gazu Sleipner. Pole nie będzie pracowało co najmniej do piątku. Wpływa to niekorzystnie na ceny gazu w Europie.

Cała zdolność techniczna pola to 16,9 mln m3 na dobę. Po awarii, do której doszło w poniedziałek początkowo pole miałoby być uruchomione we wtorek. Później przesunięto tę datę na środę, a następnie na czwartek 14 lipca. Jak wynika z najnowszego komunikatu Gassco pole nie będzie pracowało co najmniej do piątku.

Niedostępne pozostają również wszystkie moce zakładu przeróbki gazu Nyhamna – (około 79,8 mln m3. na dobę). Obecnie zakłada się, że uruchomienie instalacji nastąpi w czwartek. Jednak i to może się zmienić.

Według nieoficjalnych informacji Equinor zarejestrował wyciek gazu polu 11 lipca w odizolowanym obszarze związanym z turbiną na platformie Sleipner A, gdzie odbywa się wiercenie i przetwarzanie surowca. Kolejny wyciek gazu wystąpił na platformie Sleipner R, po jak wydawało się naprawieniu usterki - to platforma do eksportu gazu i kondensatu.

Projekt Sleipner obejmuje złoża kondensatu gazowego Sleipner Ost, Gungne i Sleipner Vest. Jednostki otrzymują również węglowodory ze złóż Sigyn, Volve, Gudrun i Gina Krog.

Wiadomość o awarii w Norwegii i jej skutkach sprzyjają wzrostowi cen gazu w Europie – zwłaszcza, że od poniedziałku wyłączony jest gazociąg Nord Stream. Najbliższe (sierpniowe) kontrakty futures TTF na giełdzie ICE Futures wzrosły do ​​1909 dol. tys. m3 po 1,802 dol. na zamknięciu we wtorek.