Azerbejdżan bije w plany Kremla i Gazpromu

Kaukaski gaz coraz ważniejszy dla Europy. W ciągu dwóch ostatnich lat Azerbejdżan wyeksportował ponad 19,4 mld m3 gazu do Europy za pośrednictwem gazociągu TAP - powiedział azerbejdżański minister ds. energii Parviz Szahbazow.

Dane, jakie płyną z Baku, oznaczają, że Azerowie w coraz większym stopniu skupiają się na dostawach gazu do Europy. Ich wielkość w 2021 wyniosła około 8,2 mld m3. Jeszcze lepszy był ubiegły rok, kiedy to według wstępnych danych Azerbejdżan dostarczył do Europy niespełna 11,3 mld m3 surowca.

Azerski gaz odbierają głównie Bułgaria, Grecja i Włochy. Pewne, ale mniejsze ilości trafiają jeszcze do kilku innych krajów Unii Europejskiej.

Choć dostawy wydają się być niewielkie - raptem to około 2-2,25 proc. europejskiej konsumpcji surowca, to mają strategiczne i polityczne znaczenie.

Po pierwsze, są to dostawy z innego niż rosyjski kierunek. Co więcej, Baku w ten sposób pogryza Rosjan, pokazując, że może prowadzić niezależną politykę gazowa i nie oglądać się na rosyjskie interesy.

Jednak jeszcze ważniejszy jest drugi aspekt sprawy. Azerbejdżan wytycza korytarz dostaw dla gazu np. z byłych azjatyckich republik radzieckich. Tamtejsze zasoby surowca są ogromne i państwa te mogłyby odpowiadać za kilkunastoprocentowy nawet fragment gazowego rynku w Europie. Przez pewien czas eksperci wątpili w celowość takiego eksportu. Swoje dokładała i Rosja, która maksymalnie utrudniała konkurencyjny dla Gazpromu eksport.

Jednak rosnąca sprzedaż może zachęcić np. Turkmenistan do rozpoczęcia prac nad faktycznym zwiększeniem gazowej obecności w Europie.