Azerbejdżan: Interkonektor z Grecją pozwoli dostarczać gaz do Bułgarii

Azerbejdżan zacznie dostarczać cały zamówiony wolumen gazu ziemnego do Bułgarii zaraz po ukończeniu budowy interkonektora z Grecją - poinformował we wtorek w Sofii minister spraw zagranicznych tego kraju Dżejchun Bajramow. Połączenie ruszy na początku września.

Minister przebywa w Sofii w związku z 30-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych między Sofią a Baku. Zgodnie z umową podpisaną w 2013 r. i mającą wejść w życie w 2019 r., kiedy to miało być gotowy interkonektor do Grecji, Azerbejdżan będzie dostarczał Bułgarii 1 mld m sześc. gazu rocznie przez 25 lat - przypomniał minister. Bułgaria jest jednym z trzech europejskich państw, które będą otrzymywać azerski gaz.

182-kilometrowy interkonektor Komotini - Stara Zagora (IGB) jest w budowie od 10 lat i wciąż nie został oddany do użytku. Połączenie gazowe Bułgarii z Grecją to element planowanego korytarza gazowego Północ-Południe. Moc przesyłowa interkonektora docelowo ma wynieść 5,5 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Do Komitini gaz będzie płynął gazociągiem transadriatyckim TAP. Po zakończeniu budowy terminalu LNG w greckim Aleksandrupoli, w którym Bułgaria ma 20 proc. udziałów, interkonektorem będzie napływać również skroplony gaz z regionu Morza Środziemnego i USA.

"Jesteśmy pewni, że interkonektor między Bułgarią a Grecją wkrótce zostanie wkrótce ukończony i Bułgaria zacznie otrzymywać nasz surowiec, co zapewni jej energetyczne bezpieczeństwo" - podkreślił azerski minister.

Bułgaria zużywa rocznie ok. 3,5 mld m sześc. gazu. 27 kwietnia Rosja wstrzymała dostawy gazu dla niej, od tego czasu ona otrzymuje gaz przeważnie od Grecji i w czewcu spodziewa się dwa tankowce ze skroplonym amerykańskim gazem, które mają dotrzeć do greckiego terminalu w Revitussie nad Atenami.

Operator interkonektora Komotini - Stara Zagora poinformował we wtorek, że 13 czerwca zacznie się napełnienie rury gazem technicznym - jest to pierwszy etap uruchomienia inwestycji. Połączenie ruszy na początku września.