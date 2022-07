Azerbejdżan ratuje gazem Unię. To rodzi jednak kłopoty

Komisja Europejska podpisała memorandum z władzami Azerbejdżanu w sprawie zwiększenia dostaw gazu do poziomu co najmniej 20 mld metrów sześciennych rocznie przez najbliższe 5 lat. Już teraz, w 2022 roku, UE sprowadza 12 mld metrów sześciennych tego paliwa - i to istotny wzrost w stosunku do zeszłego roku, w którym do Unii Europejskiej trafiało 8,1 mld m sześc. To nowe partnerstwo energetyczne z Azerbejdżanem może okazać się jednak kłopotliwe dla UE, zważywszy na niejednoznaczną postawę tego państwa w stosunku do Rosji.

Połączenie gazowe z Azerbejdżanu do UE nie będzie w stanie zrekompensować strat związanych z odcięciem dostaw z Rosji.

Azerbejdżan nie dołączył do europejskich sankcji nałożonych na Rosję.

Rosja jest nadal "rozgrywającym" w regionie Kaukazu Południowego.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Layen udała się wczoraj do Baku w celu podpisania z Azerbejdżanem memorandum dotyczącego zwiększenia dostaw gazu w perspektywie najbliższych lat.

Podczas wystąpienia na konferencji prasowej w Baku przewodnicząca KE stwierdziła m.in., że Azerbejdżan będzie najważniejszym dostawcą gazu dla Europy po zablokowaniu dostaw z Rosji. Połączenie gazowe z Europą będzie realizowane przez gazociąg Baku-Tbilisi-Erzurum w tranzycie przez terytoria Gruzji i Turcji.

Kropla w morzu potrzeb

Do końca roku państwa Unii Europejskiej mają całkowicie zrezygnować z rosyjskiego gazu, który w 2021 roku odpowiadał za 40 proc. dostaw do Europy i wynosił 155 mld metrów sześciennych w ujęciu rocznym.

Jednakże, biorąc pod uwagę perspektywę odchodzenia przez Unię Europejską od energetyki gazowej do 2030 roku, partnerstwo energetyczne z Azerbejdżanem będzie musiało obejmować również rozwój innych źródeł energii, chociażby wodoru.

Azerbejdżan w politycznym klinczu

Unia Europejska mogła uzyskać krótkoterminowy sukces, podpisując umowę z Azerbejdżanem w sprawie dostaw gazu. Jednakże postawa Baku może ulec jeszcze zmianie...

Azerbejdżan prowadzi niejednoznaczną politykę wobec wojny w Ukrainie. Baku pomaga stronie ukraińskiej, wysyłając pomoc humanitarną do Kijowa, jednocześnie nie wprowadzając sankcji ekonomicznych na Rosję.

Z perspektywy Moskwy porozumienie UE z Azerbejdżanem jest bardzo niekorzystne, ponieważ częściowo uniezależnia Zachód od dostaw gazu z Rosji. Federacja Rosyjska ma jednak w zanadrzu elementy nacisku politycznego i gospodarczego na Azerbejdżan - pomimo tego, że to państwo w dużej mierze gospodarczo niezależne od Kremla.

Rosja jednakże, po wojnie z Armenią o Górski Karabach – skądinąd wygranej przez Azerbejdżan – umocniła swoją pozycję w regionie Kaukazu Południowego, instalując swe siły pokojowe w Górskim Karabachu (de iure terytorium Azerbejdżanu) oraz kontrolując korytarze transportowe przechodzące z Azerbejdżanu do enklawy tego państwa w Nachiczewanie (przez ormiańskie terytorium).