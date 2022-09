Baltic Pipe nie zmieni cen gazu. Polska musi stawiać na własne wydobycie

- W dniu celebry Baltic Pipe jest pomnikiem gazociągu, bo w tym roku będzie wykorzystany w niewielkim stopniu, w stosunku do jego zdolności przesyłowej. Z powodu uruchomienia tego gazociągu gaz w Polsce ani nie stanieje, ani nie zdrożeje - mówi Piotr Woźniak, były prezes PGNiG.

- Trzeba otrzepać z kurzu politykę wydobycia, którą prowadziłem w PGNiG, czyli zacząć znowu obejmować tak dużą ilość koncesji na wydobycie gazu, jak tylko się da i gdzie się da; ale oczywiście im bliżej Polski, tym lepiej - mówi Piotr Woźniak, prezes PGNiG w latach 2016- 2020.

- Położyłem mocny nacisk na wydobycie gazu w Norwegii i to się udało. Niestety zatrzymano negocjacje w sprawie złóż na Morzu Śródziemnym, na Morzu Czarnym i w Rumunii - stwierdza Piotr Woźniak.

- Według dostępnych mi danych w tym roku zużycie gazu w Polsce, licząc rok do roku, spadło już o około 10 proc., ale w skali całego 2022 roku spadek będzie większy. Szacuję go na ok. 15 proc. rok do roku - wylicza Piotr Woźniak.

Jaka jest ranga polityczno-gospodarcza uruchomienia gazociągu Baltic Pipe?

- W dniu celebry Baltic Pipe jest pomnikiem gazociągu, bo w tym roku będzie wykorzystany w niewielkim stopniu, w stosunku do jego zdolności przesyłowej. W przyszłym również nie zostanie w całości wykorzystany, nad czym bardzo ubolewam. Natomiast perspektywicznie Baltic Pipe to jest oczywiście bardzo dobre rozwiązanie infrastrukturalne, dywersyfikujące źródła dostaw gazu do Polski i gwarantujące dostęp do wyjątkowo dużych złóż gazu ziemnego na Morzu Północnym.

Bywało już tak, że budowana infrastruktura była oceniana z zewnątrz jako zbędna, a miała znaczenie strategiczne. Tak było chociażby w PRL-u z „Pomorskim Rurociągiem Naftowym” w roku 1973. O budowie rurociągu naftowego Gdańsk-Płock można było mówić, że jest kompletnie niepotrzebna, bo Moskwa zapewniała o dostawach wystarczających ilości ropy rurociągiem „Przyjaźń”, a faktycznie rurociąg „Pomorski” kilka razy ratował zaopatrzenie naszych rafinerii w ropę, przerywane przez Rosjan, i w ten sposób świetnie służył dywersyfikacji źródeł dostaw ropy do Polski.

W czasach, kiedy kierował pan PGNiG, był taki plan, żeby uruchomić Baltic Pipe jeszcze w 2022 roku?

- W okresie mojej prezesury w PGNiG zaplanowane było korzystanie z Baltic Pipe od 1 stycznia 2023, od razu z pełną mocą. Później, jak widać, otwarcie tego gazociągu zostało przyspieszone o kwartał. Trzeba to ocenić jako sytuację nadzwyczajną, związaną z wojną na Ukrainie, bo zwykle przy takich wielkich inwestycjach przyspieszanie harmonogramu zwiększa ryzyko błędu. Na szczęście ustrzegliśmy się niedoróbek.

Uruchomienie Baltic Pipe wpłynie na ceny gazu ziemnego w Polsce?

- Uruchomienie Baltic Pipe nie ma wpływu na ceny gazu w Polsce. Z powodu uruchomienia tego gazociągu gaz w Polsce ani nie stanieje, ani nie zdrożeje. Ceną referencyjną (ale nie transakcyjną) dla cen gazu w Polsce są europejskie notowania tego surowca na holenderskiej giełdzie TTF. Oczywiście nie dotyczy to gazu „własnego”, wydobywanego w Polsce.

Baltic Pipe przede wszystkim zwiększa dostępność gazu w Polsce. Mówi się o tym, że w Polsce może zabraknąć gazu i węgla, ale to uproszczenia. Podaż tych paliw jest dostateczna, można je kupić wszędzie na całym świecie. Na polskim rynku mogą wystąpić braki węgla kamiennego, gazu albo LPG, ale nie dlatego, że tych paliw brakuje w obrocie światowym, tylko dlatego, że nie zostały odpowiednio sprawnie zakontraktowane do kraju.

Działania osłonowe obniżające m.in. koszty gazu dla odbiorców są zasadne?

- Nie mam nic przeciwko doraźnym działaniom obniżającym koszty gazu dla odbiorców, bo jeśli zmiany cen okresowo przekraczają zdolności nabywcze klientów, to warto dopłacić, chociażby po to, żeby nie stracić rynku. Oczywiście w umiejętny sposób, a uważam, że nie zawsze się tak dzieje.

Mówimy, jak rozumiem, o tzw. „dodatkach” węglowych albo do zakupu innych paliw, ale wątpię, żeby odbiorcy wydawali dodatkowe, nieopodatkowane przychody akurat na paliwa. Te „dodatki”, „tarcze” czy inne części średniowiecznego uzbrojenia to bezpośrednie wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych.

Jak sytuacja na rynku gazu odbije się na konsumpcji tego paliwa w Polsce?

- Według dostępnych mi danych w tym roku zużycie gazu w Polsce, licząc rok do roku, spadło już o około 10 proc., ale w skali całego 2022 roku spadek będzie większy. Szacuję go na ok. 15 proc. rok do roku, z 21 mld m sześc. w roku 2021 do około 18 mld m sześc. w roku 2022.

Historia pokazuje, że na poszczególnych rynkach wahania popytu na gaz bywają ogromne.

Przykładem może być Ukraina, która dwie dekady temu zużywała 80 mld m sześc. gazu rocznie, w 2020 roku już tylko około 30 mld m sześc., a w tym roku - wskutek wielu przyczyn - zużycie roczne to około 20 mld m sześc. Warto podkreślić, że podaż na wewnętrzny rynek ukraiński pochodzi już teraz przede wszystkim z własnych złóż, a przez ostatnie sześć lat (od 2016 roku) ukraińskie firmy nie kupowały w ogóle gazu od Gazpromu.

Są oczywiście takie przemysły, które nie mogą się obyć bez gazu, więc należy liczyć się z delokalizacją niektórych branż poza UE, nawet po unormowaniu sytuacji kryzysowej i wojennej. Przemysłem, który nie może się obyć bez gazu, jest m.in. przemysł szklarski, ale też przemysł materiałów wybuchowych i nawozów sztucznych.

W Polsce są możliwości zwiększenia wydobycia gazu ziemnego?

- Kiedy byłem prezesem PGNiG zasadą była maksymalizacja wydobycia krajowego do granic produktywności złóż i ciągłe rozpoznanie geologiczne za nowymi złożami ropy i gazu. Nie wiem, jakie teraz są realne możliwości produkcji gazu w Polsce i czy można zwiększać wydobycie krajowe. Po zatrzymaniu programu rozpoznania i znacznym zahamowaniu inwestycji wydobywczych wielkość produkcji w kraju pewnie spadnie. Tym większe pole do poprawienia pozycji PGNiG w segmencie wydobycia gazu, bo złoża są cierpliwe...

Jak to pana zdaniem można zrobić?

- Trzeba otrzepać z kurzu politykę wydobycia, którą prowadziłem w PGNiG, czyli zacząć znowu obejmować tak dużą ilość koncesji na wydobycie gazu, jak tylko się da i gdzie się da; ale oczywiście im bliżej Polski, tym lepiej.

Jeszcze niedawno pod względem zaopatrywania w gaz byliśmy rozpięci między wschodem i zachodem. Rosyjski gaz płynął do nas bezpośrednio z Rosji albo z Niemiec. Moją ambicją było, żeby to zmienić, żeby jeszcze dorobić się własnego wydobycia gazu (i ropy) na północy i na południu. Położyłem mocny nacisk na wydobycie gazu w Norwegii i to się udało. Niestety zatrzymano negocjacje w sprawie złóż na Morzu Śródziemnym, na Morzu Czarnym i w Rumunii.

Niedawno został otwarty gazociąg łączący Polskę i Słowację. To ważne?

- Nie przeceniam interkonektora gazowego Polska-Słowacja, bo prowadzi do największej rosyjskiej eksportowej magistrali gazowej o nazwie „Braterstwo” (sic!). Wybudowana infrastruktura przesyłowa połączyła węzeł gazowy w Strachocinie na terenie Polski z tłocznią Wielkie Kapuszany na Słowacji. To tam, na Braterstwie biegnącym z Rosji przez Ukrainę, jest największa tłocznia gazu w Europie.

Polski system gazowniczy ma obecnie tylko dwa gazociągi, które nie są w ogóle połączone z rosyjskim systemem, dające całkowitą niezależność gazową od Rosji, a mianowicie Baltic Pipe i polsko-litewski gazociąg GIPL.

Kryzys energetyczny przyspieszy w UE odchodzenie od paliw kopalnych, w tym gazu i zintensyfikuje inwestycje w OZE?

- Moim zdaniem Europejski Zielony Ład pójdzie do lamusa albo co najmniej jego wdrażanie się opóźni, tak jak i programu „Fit for 55”. Teraz wysiłek państw członkowskich UE koncentruje się na tym, skąd wziąć węgiel i gaz, a także jak zapewnić przystępną cenę na te paliwa, a nie na tym, żeby zbudować więcej farm fotowoltaicznych albo wiatrowych.

Kiedy życie powiedziało „sprawdzam”, to stało się widoczne, że na tym etapie nasycenia rynku, a zwłaszcza mizernego postępu w rozwoju technologii magazynowania energii, zależne pogodowo (tzw. niestabilne) OZE nie zapewniają bezpieczeństwa energetycznego. To będzie zapamiętane, ale czy z tego faktu zostaną wyciągnięte wnioski?

Gazprom wróci na europejski rynek gazu z dostawami w tak dużej skali, jak w niedawnej jeszcze przeszłości?

- Rosja na pewno bardzo długo nie wróci z dostawami gazu do UE na dużą skalę. Kupowanie czegokolwiek od Rosji jest stygmatyzowane, bo powszechnie wiadomo, że wpływy z rosyjskiego eksportu finansują rosyjską armię. Zwracałem na to uwagę i mówiłem o tym publicznie jeszcze w grudniu 2019 roku.

Ale znacznie wcześniej PGNiG systematycznie ograniczało kupowanie i dystrybucję rosyjskiego gazu, bo w firmie panowała powszechna (a nie dekretowana) świadomość, że zapłata za każdy 1 m sześc. wschodniego gazu trafia do rosyjskiego tzw. armijnego kompleksu i w ten sposób finansujemy imperialną politykę Rosji.