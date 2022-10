Baltic Pipe pod presją. Jak chronić infrastrukturę przed atakami?

Wiemy, jak łatwo zniszczyć gazociąg. Całkowite zabezpieczenie krytycznych instalacji to fikcja. Ale można sprawić, że atak będzie bezcelowy.

Ze względu na olbrzymi pokrywany obszar, czy długość infrastruktury liniowej zabezpieczenie jej jest bardzo trudne, a bezpośredni dozór praktyczne niemożliwy.

Technologie i współpraca międzynarodowa w ochronie krytycznej infrastruktury jest konieczna, ale nie załatwia problemu.

Najlepiej, gdy agresorowi nie opłaca się atakować, bo nie jest w stanie osiągać swojego celu. Rozbudowa infrastruktury to krok w kierunku zmniejszenia ryzyka.

26 września przyniósł szok dla całej branży gazową. Wciąż nieznani oficjalnie sprawcy (największe korzyści odnieśli Rosjanie) zniszczyli trzy z czterech nitek gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 łączących Rosję z Niemcami.

Wielomiliardowe straty, około 800 mln m sześc. gazu uwolnionego do atmosfery - to tylko część problemów. Równie przecież kosztowny jest strach. Czy sprawca może ponownie zaatakować? Jak chronić infrastrukturę krytyczną? Jak zminimalizować straty?

Trzeba się pozbyć złudzeń - gazociągi to, niestety, "bardzo wdzięczny" cel ataku.

Na początek opiszmy skalę problemu. W Polsce jest około 150 tys. km gazociągów. Nawet jeśli skupimy się na tych najważniejszych – zarządzanych przez Gaz-System – mamy około 11,4 tys. km rurociągów. To wskazuje, jak ogromnym wyzwaniem byłoby ich zabezpieczenie.

Jeśli tylko co kilometr mielibyśmy postawić strażnika, to musielibyśmy w trzyzmianowym trybie pracy zaangażować ponad 30 tys. osób, czyli więcej niż mają pracowników PGNiG i Gaz-Systemu razem wzięte. To praktycznie niewykonalne. A przecież do tego dochodzą jeszcze tłocznie, gazoport, kluczowe przekroczenia przeszkód terenowych, magazyny gazu.

Kolejnym problemem jest Baltic Pipe, gazociąg po dnie Bałtyku łączący nas z Danią

Jak więc chronić infrastrukturę krytyczną, bo problem nie dotyczy tylko gazociągów, ale np. sieci energetycznej, kluczowych serwerowni czy niektórych mostów (w sumie obiektów o takim znaczeniu jest w kraju ponad 500), mówi nam Witold Skomra, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Czy zwiększyć np. liczbę patroli i ludzi zaangażowanych w bezpośrednią ochronę?

- Musimy zadać sobie pytanie, czy to w ogóle możliwe. Może się bowiem okazać, że koszt pilnowania obiektu byłby wyższy niż jego odbudowa. Czas odtworzenia uszkodzonego fragmentu lądowego odcinka gazociągu czy ropociągu to od kilkunastu godzin do kilku dni. Nie oznacza to oczywiście rezygnacji ze strzeżenia obiektów. Jednak nasze podejście musi być wyważone. Przecież fizycznie nie jest możliwe pilnowanie tysięcy kilometrów gazociągów, linii energetycznych czy ropociągów - mówi nasz rozmówca.

Jak trudnym wyzwaniem jest strzeżenie obiektów infrastruktury krytycznej, pokazuje zresztą samo życie.

Przecież w przeszłości zdarzały się już na terytorium naszego kraju „ataki” na instalacje przesyłowe. Co prawda nie były one spowodowane ideologią czy względami politycznymi, ale przecież do uszkodzeń infrastruktury przesyłowej płockiej rafinerii już dochodziło. Złodzieje próbowali przewiercać rurociągi produktowe, by kraść paliwo. Czasem im się udawało, wyciek zwykle prowadził do szkód przyrodniczych.

Najgłośniejszym ostatnio przypadkiem uszkodzenia infrastruktury było przecięcie kabla łączącego Svalbard (prowincja Norwegii obejmująca Spitsbergen) z kontynentalną częścią kraju.

Szef brytyjskiego sztabu, admirał sir Tony Radakin, ostrzegł wówczas, że Rosja może próbować sparaliżować ważne podmorskie kable komunikacyjne.

Z drugiej strony w niektórych krytycznych obiektach, względnie łatwych do upilnowania (chodzi o tłocznie i gazoport) obowiązuje ciągła ochrona. Co więcej, określone są ściśle (mierzone w minutach) czasy na interwencję i likwidację zagrożenia. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że z powodu napiętej sytuacji obecnie zostały one jeszcze bardziej skrócone.

Gazociągi na dnie mórz - wdzięczne cele do ataku

Specjalnym dla nas przypadkiem jest gazociąg do Danii i dalej do Norwegii biegnący po dnie Bałtyku. Fizyczna niemożliwość "patrolowania" takiej instalacji nie oznacza, że nad rurociągiem nie jest sprawowana kontrola.

- Stan techniczny podmorskiego gazociągu Baltic Pipe oraz pozostałej infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego w Polsce jest na bieżąco monitorowany przez wyspecjalizowane służby eksploatacyjne Gaz-Systemu, a także odpowiednie organy państwowe. Informacja na temat podjętych działań zabezpieczających stanowi tajemnicę państwową - mówi nam rzecznik operatora Iwona Dominiak.

W jaki sposób gazociąg jest zabezpieczony? Nieoficjalnie w grę wchodzą dwa spektrum działań. Po pierwsze obiekt jest monitorowany. Ze względu na małą przejrzystość Bałtyku nie wykorzystuje się do stałego nadzoru kamer, lecz szereg czujników. Mają one przede wszystkim na celu wykrywanie nieszczelności.

A co w przypadku uszkodzenia? Istnieją specjalne grupy interwencyjne. Jak duże, kto je wysyła - to tajemnica. Ponieważ naturalnym wydaje się być wojsko, o wyjaśnienie poprosiliśmy rzeczniczkę Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Joannę Klejszmit.

Jak nam powiedziała, każdorazowe działania odbywają się na wniosek odpowiednich służb. O szczegółach nie może mówić.

Jest jeszcze jeden czynnik. Należy pamiętać, że gazociąg nie leży wyłącznie na terytorium naszego kraju. Jest obiektem transgranicznym. A to wymaga ścisłej współpracy z sąsiadami. Wyobraźmy sobie, że nasza marynarka wykrywa zagrożenie, jednak potencjalny agresor ucieka na wody terytorialne innego państwa.

Samowolne ściganie mogłoby wywołać poważny zgrzyt w stosunkach międzynarodowych. Nasi rozmówcy zapewniają, że odpowiednie procedury istnieją. Stąd też współpraca na szczeblu NATO.

Mimo wszystko atak na gazociągi podmorskie jest brany pod uwagę. Jak mógłby hipotetycznie wyglądać? Z płynącej jednostki zrzucany jest w pobliże gazociągu ładunek wybuchowy. Jednak do odpalenia dochodzi dopiero po tym, jak statek zniknie za widnokręgiem czy wręcz wróci do portu. Wykrycie sprawcy byłoby trudne.

Czy podwodne roboty monitorują okolice gazociągu? To także ściśle tajna informacja.

Ważna woda, a nie studnia. Całkiem nowe podejście do bezpieczeństwa infrastruktury

W podejściu do ochrony infrastruktury krytycznej widoczna jest zmiana. To, co wydawało się 5-10 lat temu pewnikiem, zostało boleśnie zweryfikowane. Wystarczy zobaczyć, jak bardzo rozwinęły się techniki dronowe.

- Musimy sprawić, aby atakowanie infrastruktury krytycznej było nieopłacalne. Jak to zrobić? Przepis jest dość prosty - rozbudowywać w taki sposób infrastrukturę krytyczną, aby nawet udany atak na jej fragment był bezskuteczny - tłumaczy Witold Skomra.

- W RCB jest nawet takie powiedzenie, że przez wiele lat byliśmy skupieni na pilnowaniu studni (czyli obiektów infrastruktury krytycznej - przyp. aut.), teraz jest czas, abyśmy skupili się na zapewnieniu dostaw wody (czyli tego, co infrastruktura dostarcza). Musimy mieć tak rozbudowaną infrastrukturę i w taki sposób zarządzaną, żeby nawet ewentualny udany atak nie sprawił, że zabraknie nam gazu, prądu czy wody. Jeśli to udałoby się nam osiągnąć, samo ryzyko ataku także by spadło. Po co atakować bowiem coś, czego wyłączenie nie zaszkodzi atakowanemu - wyjaśnia ekspert.

Świadomość potrzeby zmian ma zresztą Bruksela. Co trzeba zrobić, ma dokładnie pokazać nowa dyrektywa o odporności podmiotów energetycznych w Europie. Wśród postulatów znajduje się większa liczba tzw. stress testów.

W końcu, co oczywiste, będą także lepsze fizyczne środki zaradcze. Na przykład jednym z wdrażanych jest całodobowy, satelitarny nadzór nad morskimi obiektami infrastruktury krytycznej, w tym kablami energetycznymi, światłowodami czy rurociągami.

Obecnie bowiem kraje UE nie zawsze wiedzą, kto pływa w pobliżu kluczowych obiektów. Stały satelitarny nadzór umożliwi kontrolę nad statkami, nawet jeśli te wyłączą transpondery, a ten proceder w przypadku rosyjskich jednostek staje się coraz częstszy.