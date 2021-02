Baltic Pipe: wszystkie rury dla podmorskiej części gazociągu wyprodukowane

Wyprodukowano już wszystkie rury do budowy podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe - poinformowano w środę na oficjalnym profilu na Twitterze polskiej części projektu.

To łącznie 23 tys. rur o długości 12,2 m i średnicy 900 mm każda, zużyto na nie 140 tys. ton stali - podano. Za polską część projektu odpowiada operator przesyłowy gazu Gaz-System. Spółka planuje, że budowa tuneli podziemnych dla gazociągu na wybrzeżach Polski i Danii rozpocznie się na wiosnę, a układanie gazociągu podmorskiego ruszy latem.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Gazociąg ma zacząć działać jesienią 2022 r.