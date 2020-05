Baltic Pipe z kompletem pozwoleń

Uzyskanie od administracji szwedzkiej pozwolenia na układanie gazociągu Balic Pipe oznacza, że Gaz-System ma komplet pozwoleń na budowę dla wszystkich odcinków projektu, w każdym z krajów, przez które gazociąg ma przebiegać - wynika z poniedziałkowego (11 maja) komunikatu Gaz-Systemu.

Gaz-System podał, że 7 maja 2020 r. rząd szwedzki zatwierdził budowę gazociągu Baltic Pipe w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji na Morzu Bałtyckim.

Pozwolenie na układanie gazociągu wydane przez szwedzkie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacji kończy tym samym proces uzyskiwania pozwoleń na budowę dla wszystkich odcinków projektu Baltic Pipe w każdym z krajów, przez które gazociąg ma przebiegać. Wcześniej uzyskano bowiem komplet decyzji administracyjnych zarówno w Polsce, jak i w Danii - napisano.

Zgodnie z informacją, trasa rurociągu w szwedzkiej wyłącznej strefie ekonomicznej będzie wynosiła ok. 85 kilometrów.

W komunikacie Gaz-Systemu dodano, że uzyskanie pozwolenia dla budowy gazociągu podmorskiego w szwedzkich obszarach morskich jest też ostatnim etapem procesu pozwoleniowego i oznacza, że zgodnie z założeniami, projekt Baltic Pipe wszedł w fazę realizacji.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymania pozwolenia na budowę od rządu szwedzkiego i doceniamy sprawne procesowanie naszego wniosku. Decyzja ta pokazuje, że rząd szwedzki uznaje znaczenie projektu nie tylko dla Polski i Danii, ale również dla całej Unii Europejskiej w kontekście zacieśniania współpracy krajów UE, a także przede wszystkim uniezależnienia się od dostaw gazu ziemnego z Rosji" - mówi cytowany w komunikacie prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Spółka informuje, że część podmorska realizowana na dnie Morza Bałtyckiego będzie przechodziła przez obszary trzech państw: Danii, Polski i Szwecji. Trasa całej części podmorskiej będzie wynosiła ok. 275 kilometrów.

Zarówno polskie jak i duńskie władze zatwierdziły już budowę wszystkich elementów projektu Baltic Pipe w części lądowej i morskiej.

W Polsce pozwolenie na budowę dla części podmorskiej gazociągu Baltic Pipe zostało wydane przez wojewodę zachodniopomorskiego 22 kwietnia.

Z kolei w Danii pozwolenie dla Gaz-Systemu obejmujące dwa odcinki podmorskie (jeden od wybrzeża do granicy szwedzkiego obszaru morskiego, a drugi od tego obszaru, przez wody duńskie koło wyspy Bornholm, do granicy polskiego obszaru morskiego) zostało wydane przez Ministra Klimatu i Energii 25 października 2019 r.

Gaz-System przypomina, że za zrealizowanie prac związanych z ułożeniem gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego odpowiedzialna jest włoska firma Saipem Limited, z którą podpisano umowę 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie z harmonogramem, pierwsze prace, rozpoczną się w drugiej połowie tego roku. Będą obejmowały m.in. przygotowanie placów budowy w miejscach wyjścia gazociągu na ląd w Polsce i w Danii oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową tzw. mikrotuneli.

W drugim półroczu spodziewany jest także początek aktywności na morzu, czyli rozpoczęcie przed-montażowych badań trasy rurociągu. Statki przygotowujące podłoże pod układanie gazociągu pojawią się na Morzu Bałtyckim w pierwszym półroczu przyszłego roku. Samo układanie gazociągu rozpocznie się latem 2021 roku. Planowana data oddania gazociągu do eksploatacji to październik 2022 roku - wyjaśnia spółka.

Gaz-System przypomina w komunikacie, że w ubiegłym roku Komisja Europejska przyznała projektowi Baltic Pipe dofinansowanie w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF) na prace budowlane w maksymalnej wysokości niemal 215 mln euro. Był to kolejny raz, kiedy projekt objęto unijnym wsparciem. Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia dla Baltic Pipe wynosi maksymalnie 266,8 mln euro. Projekt został też czterokrotnie uznany przez Komisję Europejską za "projekt o znaczeniu wspólnotowym" (Project of Common Interest - PCI) i posiada ten status od 2013 roku.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii.