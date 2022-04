Bałtowie bojkotują rosyjski gaz. W Kaliningradzie pełni obaw

Kraje bałtyckie ogłosiły bojkot rosyjskiego gazu. Teraz co miesiąc do terminala w Kłajpedzie będą docierały trzy transporty gazu ze świata, co powinno zaspokoić potrzeby wszystkich trzech państw nadbałtyckich. Decyzja ws. embargo zasiała także dużo niepokoju w Kaliningradzie. Tam bowiem obawiają się rozszerzenia embarga na całość tranzytu towarowego, co byłoby faktyczną blokadą eksklawy.

Wedle wileńskiego analityka energetyki, wykładowcy uniwersytetu w Wilnie, Rytasa Stasielisa, decyzja krajów nadbałtyckich odnośnie zaprzestania zakupów gazu w Rosji, nie była żadnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego tych państw. Wedle jego słów już w styczniu tego roku rosyjskiego gazu na Litwie nie było. Przez gazociąg z Rosji płynął tylko gaz tranzytowy do obwodu kaliningradzkiego.

Z Litwy do Łotwy i Estonii

Do terminala w Kłajpedzie przywożony był także (w postaci LNG) gaz od dostawców rosyjskich, zakupiony na rynkach spotowych, od firmy Novatek z terminala Wysock pod Petersburgiem. Teraz się to już nie zdarza. Nadal jednak zakupy litewskie to efekt zakupów na rynku spotowym. To głównie surowiec z USA, Kataru, Trynidadu i Tobago. W maju ma ponownie rozpocząć pracę główny dostawca gazu do Litwy (działający jako dostawca na podstawie długoterminowego kontraktu), norweska firma Equinor. Przedsiębiorstwo to przez półtora roku borykało się ze skutkami poważnego pożaru. W maju właśnie zakończy się remont ich terminala w Hammerfest na północy Norwegii.

Ceny gazu dostarczanego do Kłajpedy są wyższe niźli tego z Rosji. Sięgają one nieco ponad 1000 euro za tysiąc metrów sześciennych. Terminal może przyjąć rocznie nie więcej jak 4-5 miliardów metrów sześciennych gazu. Do końca października tego roku cała przepustowość terminala jest już zarezerwowana. Litwa rocznie wykorzystuje rocznie około 1,5 - 2 miliardy metrów sześciennych gazu. W czasach sowieckich było to nawet 5 miliardów metrów sześciennych rocznie. Ale od tamtego czasu używa się gazu bardziej oszczędnie. Ponadto ograniczyła swoją produkcję fabryka nawozów sztucznych w Jonawie, nieopodal Kowna. To jest największy w kraju konsument gazu.

Gaz z Kłajpedy ma być transportowany do Łotwy i Estonii poprzez rozwiniętą sieć gazociągów oraz do Polski i nawet ewentualnie Finlandii. Finowie jednak do tej pory jednoznacznie nie określili swojego zapotrzebowania. Nie wiadomo więc, czy dojdzie tu do jakiejś transakcji. Choć przez Zatokę Fińską biegnie (od roku 2019) gazociąg przygotowany do transportowania surowca. Ważnym argumentem dla bliskich związków w energetyce gazowej pomiędzy krajami bałtyckimi jest to, że na Łotwie, pod Incukalns, znajdują się duże podziemne zbiorniki gazowe. To będzie wspólny rezerwuar surowca. Mając takie zaplecze magazynowe, Litwini już teraz kupują coraz więcej gazu, by zimą było go wystarczająco dużo.

Jak wyliczają specjaliści, kłajpedzki terminal może zabezpieczyć potrzeby krajów bałtyckich w około 50 proc. Przy czym ten wskaźnik obejmuje także potencjalną produkcję energii w elektrowniach gazowych. Bez potrzeb elektrowni terminal zabezpiecza 100 proc. zapotrzebowania na gaz.

Na Litwie jest kilka elektrowni wytwarzających energię przy pomocy spalania gazu. Przede wszystkim to duża stacja Elektrenai pomiędzy Wilnem i Kownem. Mniejsze elektrownie tego typu są jeszcze w Wilnie i Kownie. Działają one jednak tylko jako siłownie rezerwowe. Litwa jest połączone kablem energetycznym ze Szwecją i Polską. Na Litwie rozwija się także produkcja elektryczności z odnawialnych źródeł energii. Obecnie to już około 1/3 całości potrzeb kraju. Niebawem ma też zostać ogłoszony przetarg na olbrzymi park wiatrowy na wybrzeżu morskim, na północ od Kłajpedy, w kierunku granicy z Łotwą. W litewskiej strategii energetycznej zakłada się, że do 2030 r. 45 proc. zużywanej energii elektrycznej i aż 90 proc. energii cieplnej zostanie wyprodukowane z odnawialnych źródeł energii. W 2050 r. cała energia elektryczna i ciepło na Litwie będą produkowane tylko z odnawialnych źródeł.

Gaz do Polski

Nieco zdziwienia wzbudziło zarezerwowanie części możliwości transportowych terminala gazowego w Kłajpedzie przez polskie firmy. Do tej pory Warszawa z wielką ostrożnością patrzyła na połączenia gazowe z Litwą, dopatrując się w nich potencjalnej konkurencji podażowej dla polskiego rynku. W końcu maja ma jednak zacząć pracować gazociągowy łącznik pomiędzy Polską i Litwą. Wybudowany przede wszystkim za pieniądze z grantów europejskich. Połączenie to jest także uniwersalne w przesyle gazu. To znaczy możliwe są obydwa kierunki przepływania surowca. Teraz popłynie on z Litwy do Polski. W przyszłości może być odwrotnie.

W Kaliningradzie pełni obaw

Decyzje władz litewskich odnośnie bojkotu rosyjskiego gazu oraz europejskich ograniczeń transportowych wobec Rosji bardzo zaniepokoiły władze obwodu kaliningradzkiego. Na początek w tutejszych mediach podnoszono sprawę w ten sposób, że w ogóle obwód kaliningradzki będzie (transportowo) odcięty od pozostałej części Rosji. Wyjaśnienia płynące z Brukseli, że ze względów humanitarnych jednak będzie możliwy transport do i z obwodu nieco Rosjan uspokoiły. Choć nie do końca...

Gubernator regionu Anton Alikhanov już stwierdził w wywiadzie dla lokalnego portalu, że do pełnego zaopatrzenia Kaliningradu w towary z głębi Rosji (w przypadku wprowadzenia blokady granic lądowych przez instancje unijne) potrzeba 10 promów towarowych (sześć kolejowych i cztery drogowe), które musiałyby non stop pływać na linii Bałtijsk-Ust-Ługa. Obecnie na tej linii pływają tylko dwa promy. Następne trzeba by zamówić w jakiejś specjalistycznej stoczni. Najprawdopodobniej południowokoreańskiej.

Według gubernatora, kwestia ta jest opracowywana z federalnym Ministerstwem Transportu.

- Wiemy, gdzie są wolne promy, gdzie są wolne statki. Istnieją problemy związane z kosztami tego środka transportu. W razie potrzeby będziemy ubiegać się o dotacje od rządu federalnego, ponieważ jest to niewielka kwota, jeśli chodzi o fundusze. Nie będę teraz wymieniał nazwy, ale mamy przygotowane odpowiednie obliczenia - zauważył szef regionu w wywiadzie dla newkaliningrad.ru. Przypomniał również, że decyzja o wstrzymaniu tranzytu do obwodu kaliningradzkiego nie może być podjęta przez "żaden kraj bałtycki ani przez wszystkie trzy kraje", lecz na szczeblu Unii Europejskiej.

Inwestycje rosyjskie w flotę promową oraz w terminal gazowy wpisują się w rosyjską strategię wzmacniania niezależności energetycznej obwodu kaliningradzkiego i zmniejszania zależności tranzytowej od państw trzecich.

Za tranzyt gazu Rosjanie płacą Litwie wedle ustalonych stawek (1,2 euro za tys. m3 za 100 km). Wynika to z umowy z Gazpromem, która obowiązuje do końca 2025 roku i jest zatwierdzona przez instancje unijne. Kontrakt przewiduje transport gazu w formule „ship or pay” (rezerwujący płaci, niezależnie od tego czy prześle gaz). Ma to istotne znaczenie, gdyż choćby rok temu Rosjanie na jakiś czas (twierdzili, że ze względów technicznych) wstrzymali tranzyt surowca do swojej eksklawy. Odnogi wiodące do litewskich odbiorców są zamknięte. Rosjanie mają w Kaliningradzie także, pływający jak tankowiec, terminal gazowy. To wyprodukowany w Korei Południowej statek „Marszałek Wasilewski”. Jego moc regazyfikacyjna wynosi ok. 3,1 mld metrów sześciennych rocznie. Dzięki nowej infrastrukturze Gazprom będzie mógł zrezygnować (pewnie po roku 2025 - po zakończeniu ważności dotychczasowej umowy) z przesyłania gazu do obwodu gazociągiem przechodzącym przez terytoria Białorusi i Litwy, zaspokajając jednocześnie w pełni potrzeby konsumpcyjne regionu (około 2,5 mld m3 rocznie). Ponadto trwająca na terenie obwodu rozbudowa mocy elektroenergetycznych ma umożliwić rezygnację z przesyłu energii elektrycznej przez Litwę po odłączeniu sieci energetycznej państw nadbałtyckich od posowieckiego systemu energetycznego BRELL.