Bardzo trudna dywersyfikacja dostaw gazu do Europy

Zdywersyfikowanie dostaw gazu do Europy w krótkiej perspektywie będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe"- ocenili eksperci Allianz Research i Euler Hermes w bieżącej analizie wpływu wojny na gospodarkę europejską.

Analitycy spodziewają się utrzymania łańcucha dostaw i zakupów w relacjach z Rosją.

Nie jest możliwe pełne przestawienie się Europy na dostawy LNG (ciekłego gazu)- obecna infrastruktura na to nie pozwala.

Wynika to głównie z problemów przechowywaniem skroplonego gazu, ale też ograniczonej ilości floty transportowej - większość gazu na świecie jest transportowana rurociągami" - napisali w piątek.

Rosja lepiej przygotowana

Rosja tylko częściowo zależna od SWIFT

Po piąte wreszcie, Rosja nie jest w pełni zależna od systemu SWIFT. Zbudowała ona osobny system rozliczeń - SPFS - który odpowiada za ok. 20 proc. wszystkich rozliczeń finansowych. W pakiecie sankcji przeciw Rosji rozważane jest wykluczenie jej z systemu SWIFT, czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej), który pośredniczy w transakcjach bankowych, a także między giełdami, domami maklerskimi oraz innymi instytucjami finansowymi.



Analitycy w swoich obliczeniach biorą pod uwagę 65 proc. prawdopodobieństwo dalszej eskalacji wojny w Ukrainie.



- Nie ulega wątpliwości, iż surowość sankcji w wyraźny sposób wpłynie na gospodarki i rynki finansowe - podsumowali analitycy.