Batalia o dobre prawo dla wodoru rozgrzała branżę

Nowelizacja prawa energetycznego może zablokować rozwój rynku wodoru - ostrzegają organizacje biznesowe.

Europa przyspiesza w budowie gospodarki wodorowej, co ma pomóc w dekarbonizacji gospodarki i uniezależnieniu od rosyjskich surowców. W Polsce tymczasem, choć minął już rok od przyjęcia Polskiej Strategii Wodorowej, rząd dopiero konsultuje niezbędne zmiany w przepisach, które mają regulować tworzący się rynek wodoru.

Nowelizacja prawa energetycznego, która ma umożliwić implementację do przepisów krajowych prawodastwa dotyczącego gospodarki wodorowej, spotkała się z krytyką organizacji biznesowych, zaangażowanych w rynek wodoru .

Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Hydrogen Poland i Klaster Technologii Wodorowych oceniają, że proponowane przepisy centralizują i przeregulują rynek wodoru.

- Proponowane w nowelizacji zapisy zablokują rozwój rynku wodorowego, wykluczą z niego mniejszych graczy, takich jakie małe i średnie przedsiębiorstwa czy samorządy. Tworzą skansen, który zablokuje naszą szansę rozwojową - mówi Tomoho Umeda, szef Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej.

Tego samego zdania jest Beata Superson Polowiec, członek zarządu Stowarzyszenia Hydrogen Poland.

- Istnieją duże obawy, że proponowana nowelizacja zablokuje rozwój rynku wodorowego bądź utrudni jego funkcjonowanie - mówi prawniczka, apelując do ustawodawcy o szersze konsultacje noweli prawa energetycznego z podmiotami działającymi już na rynku wodoru i znającymi jego specyfikę.

Apel biznesu do rządu o nieprzeregulowanie tworzącego się rynku wodoru

Z apelem o dalsze prace nad przepisami dotyczącymi rynku wodoru do rządu zwróciły się cztery organizacje biznesowe, zrzeszające również podmioty działające na rynku wodoru - KIG, Lewiatan, Hydrogen Polan oraz Klaster Technologii Wodorowych.

Przede wszystkim organizacje te zgłaszają zastrzeżenia wobec wprowadzenia przepisami obowiązku koncesjonowania przesyłu i magazynowania. Ich zdaniem to bariera administracyjna, która może zahamować inwestycje wodorowe na szeroką skalę.

Uprzywilejowanie wielkich graczy zaszkodzi budowie rynku wodoru

- Nowelizacja daje uprzywilejowaną pozycję wielkim graczom i promuje produkowanie wodoru w dużych, scentralizowanych ośrodkach. Tymczasem każdy, kto rozumie kierunek rozwoju dyrektyw europejskich, wie, że produkcja wodoru na naszym kontynencie będzie miała rozproszony charakter. Tak jak rozproszony charakter ma i będzie miała produkcja energii z OZE, które zasilą wytwarzanie wodoru - ocenia Tomoho Umeda.

Proponowana nowelizacja wprowadza obowiązek uzyskania koncesji, dotyczący instalacji magazynowania wodoru powyżej ilości 5000 Nm3, przesyłania wodoru, obrotu wodorem (z wyłączeniem obrotu poniżej 100 000 euro) oraz dostarczania wodoru bezpośrednimi rurociągami wodorowymi. Oznacza to z jednej strony, że wytwarzanie wodoru jest zwolnione z obowiązku koncesyjnego, ale magazynowania go w ilości większej niż 440 kg podlega rygorom koncesji, tak samo przesył i obrót.

Autorzy apelu zwracają również uwagę, że z obowiązku koncesjonowania zwolnione będą tylko instalacje wytwarzające wodór w mikroskali. Ich zdaniem, jeżeli kierunek koncesjonowania rynku jest uzasadniany aspektami bezpieczeństwa (wodór jest gazem łatwopalnym), to obowiązkowi koncesji powinny podlegać wszystkie instalacje magazynujące i przesyłające wodór.

Wskazują jednocześnie, że w nowelizacji z obowiązku uzyskania koncesji zwolnione są podmioty dostarczające wodór do odbiorcy przy pomocy dedykowanej infrastruktury gazociągowej. Oznacza to, że uprzywilejowaną pozycję otrzymują duzi gracze dysponujący dużą płynnością kapitałową, bowiem koszt budowy 1 km gazociągu dedykowanego stricte pod przesył wodoru szacuje się na poziomie 2,5 mln euro. Jeśli do przesyłu wodoru będą dostosowane linie dziś służące do transportu gazu ziemnego, to w jednoznaczny sposób uprzywilejowuje to podmioty dysponujące takimi aktywami.

Wszelkie próby scentralizowania branży ograniczą konkurencyjność Polski

Organizacje biznesowe oceniają, że proponowana formuła wprowadzenia zwolnień od obowiązku koncesyjnego to pozorne otwarcie rynku, bo jego większa część będzie nie tylko podlegać polityce regulatora (URE) ale uprzywilejowaną pozycję będą na nim zajmować operatorzy dedykowanej infrastruktury dystrybucyjnej (spółki skarbu państwa).

Autorzy apelu zwracają uwagę też na więcej zapisów nowelizacji, które mogą dawać fory takim podmiotom, w tym m.in., ułatwiony proces budowy instalacji oczyszczania wodoru, co wprost wzmacnia pozycję firm, które już dziś dysponują możliwością technicznego wytwarzania wodoru.

- Obowiązki koncesyjne, jakie znalazły się w proponowanej nowalizacji, wydają się nałożone zbyt daleko. Nie znajdujemy uzasadnienia dla objęcia koncesją chociażby bezpośrednich rurociągów wodorowych, skoro nawet bezpośrednie gazociągi gazu ziemnego nie są nim objęte - ocenia Beata Superson Polowiec.

- Koncesjonowanie to przeniesienie kalki myślowej z rynku gazu na rynek wodoru, które zabetonuje rozwój tego rynku na lata. Wszelkie próby scentralizowania branży, która w naszym kraju dopiero się rozwija sprawi, że będziemy niekonkurencyjni w Europie i na świecie - podkreśla Tomoho Umeda.

- Zachowując oczywiście troskę o bezpieczeństwo, trzeba za wszelką cenę uniknąć przeregulowania tego rynku. Apelujemy do ustawodawcy, by prawo szło w stronę inkluzywną, włączającą jak największą liczbę podmiotów, tak jak się to dzieje w UE, USA, na Bliskim Wschodzie i w Azji - podsumowuje.

Lista wad proponowanych w nowelizacji przepisów i apel do rządu

Obok koncesjonowania przesyłu i dystrybucji wodoru autorzy raportu punktują także inne wady proponowanych w nowelizacji Prawa energetycznego przepisów, takie jak zbyt wąska definicja wodoru czy pominięcie rozproszonej architektury rynku wodoru i przeniesienie wprost zasad obowiązujących na rynku gazu ziemnego, takich jak unbundling (rozdział właścicielski) czy TPA (dostęp stron trzecich). Ich zdaniem rozproszone wytwarzanie i logistyka oraz dystrybucja ograniczona do minimum są jedynym rozwiązaniem operowania wodorem jako nośnikiem energii, jeśli zachowana ma być jakakolwiek racjonalność ekonomiczna. Oznacza to, że rozdzielność właścicielska instalacji wytwórczych i magazynujących stoi w jawnej opozycji do ekonomii przedsięwzięć jakimi jest wytwarzanie wodoru w procesie elektrolizy, zwłaszcza w przypadku zasilania tego procesu energią pochodzącą z OZE – również cechującą się rozproszoną architekturą.

- Apelujemy do ustawodawcy o szersze konsultacje noweli prawa energetycznego z podmiotami działającymi już na rynku wodoru i znającymi jego specyfikę. Opowiadamy się także za nie przeregulowaniem rynku - podsumowuje Beata Superson Polowiec, członek zarządu Hydrogen Poland.