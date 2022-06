Będzie mniej węgla z Rosji

Władze Kuzbasu spodziewają się zmniejszenia inwestycji w tym najbardziej znanym rosyjskim zagłębiu węglowym. Efektem będzie zmniejszenie produkcji i eksportu węgla. Jednak konsekwencje mogą być dużo bardziej daleko idące.

Wielkość inwestycji w kopalniach regionu może zostać zmniejszona o 10 proc. w związku z sankcjami i ograniczeniami eksportu węgla – przyznało Ministerstwo Przemysłu Węglowego Kuzbasu.

Z jednej strony Rosjanie nie mogą z powodu sankcji kupować potrzebnego sprzętu. Chodzi m.in. o specjalistyczne narzędzia wiertnicze produkowane w USA i Kanadzie. Z drugiej strony zwiększanie produkcji w sytuacji, gdy węgiel z Kuzbasu i całej Rosji podlega restrykcjom, nie jest celowe.

Jedyna duża inwestycja, która ma być dokończona w tym roku, to zakład wzbogacania węgla w kopalni Sibirskaja.

Kuzbas to kluczowe zagłębie węglowe w Rosji. Ponad połowa rosyjskiego węgla wydobywana jest w tym regionie. Działa tam ponad 150 przedsiębiorstw węglowych - są to kopalnie, kopalnie i zakłady przeróbcze. W ciągu pierwszych czterech miesięcy roku wydobycie węgla w Kuzbasie spadło o 2,8 mln ton (o 3,6 proc.) w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Przewozy węgla na eksport koleją zmniejszyły się od początku roku o prawie 9 proc.

To, czego najbardziej obawiają się władze Kuzbasu, to jednak w dłuższej perspektywie utrata rynków zbytu, zwłaszcza wciąż lukratywnego w Europie.