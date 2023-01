Będzie nowy gaz dla Polski

W środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i szef amerykańskiej Sempra Infrastructure Dan Brouillette podpisali długoterminowy kontrakt na dostawy LNG. Kontrakt dotyczy dostawy 1 mln ton LNG z USA rocznie przez 20 lat od 2027 r.

Orlen podpisał długoterminową umowę z amerykiańską firma Sempra Infrastructure na dostawy gazu.

Dzięki umowie do Polski zostanie sprowadzone 20 mln ton skroplonego gazu LNG z USA. Gaz ma pochodzić z terminala Port Arthur w Teksasie.

Mamy koleją umowę na dostawy gazu z USA. Dzięki aktywnej współpracy z dostawcami z całego świata mogliśmy skończyć z uzależnieniem Polski od rosyjskiego gazu. Działamy konsekwentnie, żeby zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Kontrakt na amerykański gaz zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski

- Sempra to istotny gracz na amerykańskim rynku - podkreślał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek tuż po podpisaniu kontraktu. Jak ocenił, to ważny kontrakt dla zabezpieczenia przyszłego wzrostu zużycia gazu w regionie.

Prezes Orlenu zapewniał podczas konferencji, że gazu Polsce nie zabraknie. Jak podkreślał, polskie magazyny gazu są zapełnione w 100 proc. Wyliczał przy tym, że bezpieczeństwo gwarantuje nam także wydobycie krajowe, w 80 proc. zakontraktowany Baltic Pipe, a także własne wydobycie na Szelfie Norweskim, gdzie polskie firmy wciąż inwestucję.

- Nie możemy być naiwni w zakresie polityki zakupów węglowodorów - podkreślił Obajtek, zaznaczając, że kontrakt jest ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa. To też ważny dzień dla wszystkich gospodarek w regionie - dodał Obajtek.

- Jesteśmy częścią misji utrzymania przez Polskę bezpieczeństwa i wolności - powiedział w środę szef amerykańskiej firmy Sempra Infrastructure Dan Brouillette podczas uroczystości podpisania kontraktu. Dodał, że to Polska zaczęła desynchronizację sieci energetycznej od Rosji.

Jak powiedział Brouillette, firmy które podpisały umowę razem zadbają o bezpieczeństwo energetyczne Polski. "Polska przeżywała wyzwania, zniszczenia II wojny światowej i ciemne czasy komunizmu. W tych trudnych czasach Polska zawsze walczyła o wolność" - podkreślił.

"To Polska była liderem inicjatywy Trójmorza, to Polska prosiła o współpracę transatlantycką, to Polska zaczęła desynchronizację sieci energetycznej od Rosji, po to by tworzyć pozycję lidera w sektorze atomowym, a także pracuje nad regazyfikacją w tej części Europy" - powiedział.

Jak zaznaczył, Sempra wzmacnia dostawy paliw do Polski i do Europy. "Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią misji Polski utrzymywania swojego bezpieczeństwa energetycznego i swojej wolności" - podkreślił szef firmy Sempra.

Polsko-amerykańska współpraca obejmuje wiele projektów energetycznych

- Pracujemy nad wieloma projektami w zakresie energetyki. To jest specjalny filar przyjaźni polsko-amerykańskiej – powiedział w środę ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński podczas konferencji dot. podpisania umowy na dostawy gazu między PKN Orlen i amerykańską Semprą.

- Cieszę się, że mogę tutaj być z powodu tej ważnej okazji - że Sempra i PKN Orlen, dwie ważne marki, współpracują razem w ważnej branży - powiedział ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński.

Dyplomata zwrócił uwagę, że współpraca między USA a Polską obejmuje więcej projektów energetycznych. Podziękował prezesowi PKN Orlen Danielowi Obajtkowi za współpracę z amerykańskimi firmami w zakresie energetyki. Przypomniał, że obejmuje ona nie tylko gaz, ale także małe reaktory jądrowe.

- Bezpieczeństwo energetyczne jest bezpieczeństwem narodowym, Polska musi mieć zapewniony dostęp do paliwa, które umożliwia rozwój gospodarki - stwierdził amerykański ambasador.

Zapewnił, że USA są najsilniejszym partnerem Polski, jeśli idzie o bezpieczeństwo energetyczne. Dodał, że wspieranie bezpieczeństwa "naszych przyjaciół i sojuszników to odpowiedzialność, którą traktujemy poważnie".

Sempra to amerykańska firma zajmująca się infrastrukturą energetyczną z siedzibą w San Diego w Kalifornii. Firma jest jednym z największych holdingów użyteczności publicznej w Stanach Zjednoczonych, z około 40 milionami konsumentów, zatrudnia ponad 20 tys. osób.

Sempra koncentruje się na infrastrukturze elektrycznej i gazu ziemnego, a jej spółki operacyjne to: Southern California Gas Company (SoCalGas) i San Diego Gas & Electric (SDG&E) w południowej Kalifornii; Oncor Electric Delivery Company oraz Sempra Infrastructure z biurami w Kalifornii. Jak informuje firma, jej aktywa na koniec 2021 r. warte były 72 mld dolarów.