Będzie pływający terminal LNG w Gdańsku. Wiadomo kiedy

- Przewidujemy, że pływający terminal LNG w Gdańsku będzie uruchomiony w latach 2027-2028, ale może jeszcze wcześniej. To zależy głównie od zainteresowania dostawami gazu z niego, od potrzeb rynku i klientów - mówi Artur Zawartko, wiceprezes firmy Gaz-System.

Firma Gaz-System, operator głównych gazociągów w Polsce, jest w trakcie kolejnych inwestycji mających na celu dywersyfikację dostaw gazu do Polski.

To trwająca rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, ale też zaawansowane już przygotowania do budowy pływającego terminala LNG w Gdańsku.

- Celem tych inwestycji jest nie tylko bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski, ale też uzyskanie dobrej, korzystnej ceny tego surowca - powiedział Artur Zawartko, wiceprezes firmy Gaz-System, podczas Forum Wizja Rozwoju.

Podczas swego wystąpienia na Forum Wizja Rozwoju Marcin Chludziński, prezes Gaz-Systemu, podkreślał, że Polska, dzięki przyjętej przez rząd PiS doktrynie niezależności energetycznej i wynikłej z niej strategii, od lat systemowo i konsekwentnie przygotowywała się do dywersyfikacji dostaw gazu. M.in. poprzez budowę terminala LNG w Świnoujściu (teraz rozbudowywanego), połączeń gazowych ze Słowacją i Litwą, a także gazociągu Baltic Pipe.

Jak zwracał uwagę szef Gaz-Systemu, dzięki temu nasz kraj był przygotowany na kryzys gazowy, będący skutkiem wojny w Ukrainie, na drastyczny wzrost cen gazu i zachwianie jego dostawami.

- Ta sytuacja nas nie zaskoczyła, a inne kraje europejskie dopiero po wybuchu wojny w Ukrainie zaczęły się budzić i dywersyfikować swoje dostawy gazu - powiedział Chludziński. - Ale Europa jeszcze całkowicie nie odcięła się od gazu rosyjskiego, są kraje europejskie, które wciąż z niego korzystają.

Jest już chętny na dostawy gazu z pływającego terminala LNG w Gdańsku

Prezes Gaz-Systemu dodał, że kolejnym etapem dywersyfikacji dostaw gazu do Polski będzie budowa pływającego terminala LNG w Gdańsku, tzw. FSRU. Będzie on mógł przyjmować 6,1 mld m3 gazu ziemnego rocznie. W tej chwili Gaz-System prowadzi procedurę, mającą potwierdzić, że są chętni do zakupu takiej ilości gazu z tego terminala. Jest zainteresowany odbiorem całej tej ilości i jest już w zasadzie przesądzone, że podpisze umowę z Gaz-Systemem na zakup owego gazu.

- Jeszcze w czerwcu będziemy potwierdzać zainteresowanie klienta na zakup 6,1 mld m3 rocznie z planowanego pływającego terminala w Gdańsku. Przewidujemy, że ten terminal zostanie uruchomiony w latach 2027-2028, ale może jeszcze wcześniej. To zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od zainteresowania dostawami gazu z niego, od potrzeb rynku i klientów, w tym regionalnych - powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-Systemu, podczas Forum Wizja Rozwoju.

Mówił też, Gaz-System bierze pod uwagę "dostawienia drugiej jednostki" w Gdańsku, czyli drugiego pływającego terminala LNG w tym miejscu. Ale to właśnie zależy od tego, jakie będzie zainteresowanie dostawami gazu.

Nowy terminal pozwoli też uzyskiwać lepsze, korzystniejsze ceny gazu

Artur Zawartko wyjaśnił, że budowa terminala pływającego ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski, ale też pomóc w uzyskiwaniu jak najkorzystniejszej ceny tego surowca. Kolejny punkt jego odbioru zwiększy bowiem elastyczność dostaw, co jest na rękę także samym dostawcom gazu. Dzięki temu zaś możemy uzyskać lepsze ceny.

Jeszcze jednym ważnym aspektem jest to, że - jak przekonuje Marcin Chludziński, prezes Gaz-Systemu - dzięki rozbudowie tego typu infrastruktury Polska może stać się hubem gazowym dla tej części Europy.

- Z pływającego terminala w Gdańsku możemy dostarczać dostarczać gaz na Słowację, do Czech, na Ukrainę i do innych krajów w naszym regionie - powiedział Chludziński.