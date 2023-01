Będzie więcej gazu z jednego z polskich złóż

Oddział Geologii i Eksploatacji należącego do Orlenu PGNiG zakończył zagospodarowanie trzech nowych odwiertów w złożu Rogoźnica. Dzięki temu do sieci trafi więcej rodzimego gazu.

W bilansie gazowym kraju wydobycie surowca z rodzimych złóż stanowi nieco ponad 20 proc. PGNiG chciałby, aby krajowe wydobycie oscylowało wokół 4 mld m3 gazu rocznie. Stąd zakrojone na szeroką skale poszukiwania węglowodorów, zwłaszcza na zachodzi i północy kraju.

Nie oznacza to jednak, że spółka nie pamięta o już odkrytych złożach. Tam, gdzie to możliwe, intensyfikowane jest wydobycie. Temu mają także służyć trzy nowe odwierty w złożu Rogoźnica.

Złoże to jest położone na Podkarpaciu. Zlokalizowane w gminie Głogów Małopolski w 2019 roku zostało włączone do bilansu wydobywalnych zasobów gazu ziemnego w naszym kraju. W 2019 roku zasobność złoża określono na około 167 mln m3. Zagospodarowanie trzech nowych odwiertów oznaczać będzie, że rocznie do sieci PGNiG trafi około 15 mln m3 gazu więcej.

Własne wydobycie gazu (PGNiG prowadzi je w kraju i w Norwegii) to kluczowy element bezpieczeństwa energetycznego państwa. Oprócz zabezpieczenia podstawowych potrzeb paliwowych kraju, może także stabilizować ceny.

Polskie zasoby gazu to około 140 mld m3 surowca. Przy obecnym poziomie wydobycia wystarcza one jeszcze na ponad trzy dekady.