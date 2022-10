Będzie więcej gazu z podmorskich złóż. Izrael dogadał się z sąsiadem

Dzięki mediacji Stanów Zjednoczonych i zakulisowym naciskom rządów państw Zatoki Perskiej Liban i Izrael osiągnęły porozumienie graniczne umożliwiające eksploatację podmorskich złóż gazu ziemnego.

Podpisanie dwustronnego porozumienia pozwoli na eksploatację gazu ze spornej strefy na granicy Libanu i Izraela

Kilka miliardów metrów sześciennych gazu może trafić od odbiorców w Unii Europejskiej

Koncerny paliwowe już czekają na rozpoczęcie prac przy rozpoznaniu zasobów pod dnem Morza Śródziemnego

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że eskalacja napięcia związana z negocjacjami w sprawie wytyczenia przebiegu morskiej granicy pomiędzy Libanem i Izraelem grozi wybuchem otwartego konfliktu militarnego. Oba państwa, będące od niemal 50 lat w stanie wojny i formalnie nie utrzymujące ze sobą stosunków dyplomatycznych, spierały się o obszar około 1400 kilometrów kwadratowych na Morzu Śródziemnym gdzie pod dnem znajdują się bogate w surowiec złoża gazu ziemnego.

Dzięki eksploatacji nowych złóż gazowych pod dnem Morza Śródziemnego możliwe będą dostawy do państw Unii Europejskiej

W 2016 roku Izrael rozpoczął prace geologiczne na obszarze pola gazowego Karisz i pozyskał tak dobre dane geologiczne, że rozpoczął przygotowania do eksploatacji. Zaledwie przed kilkoma dniami udało się pozyskać pierwszy przepływ gazu, który siecią gazociągów trafił na ląd. Ze względu na brak infrastruktury do jego skraplania podpisano wcześniej umową z Egiptem na przesyłanie surowca do tego kraju i wykorzystywania tamtejszych terminali do załadunku statków. Dostawy mają być kierowane głównie do europejskich odbiorców.

Tymczasem po libańskiej stronie granicy nie rozpoczęto żadnych działań, a koncesje przyznane zagranicznym firmom paliwowym pozostały w praktyce martwe. Brak zgody politycznej z Izraelem i możliwość zbrojnego ataku w przypadku naruszenia nie wytyczonej ostatecznie granicy skutecznie chłodziły zapędy gazowych eksplorerów. Dodatkową przeszkodą był fakt, że złoże, które miało być eksploatowane i zarządzane przez władze Libanu niemal w 30 procentach położone jest po stronie izraelskiej.

W rozwiązanie problemu aktywnie włączył się amerykański Departament Stanu, któremu zależało na złagodzeniu napięć i przygotowaniu porozumienia, które będzie do zaakceptowania dla obu stron. Nie jest tajemnicą, że w tej rozgrywce o dostęp do śródziemnomorskiego gazu zaangażowanych było wielu graczy. Od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem i Marokiem świat arabski, przynajmniej jego znacząca część, prowadzi z Państwem Żydowskim ożywioną wymianę gospodarczą i wojskową.

Stany Zjednoczone podjęły się roli mediatora w libańsko-izraelskim sporze granicznym

Liban skłócony z sąsiadami, targany największym w historii kryzysem ekonomicznym, energetycznym, finansowym i humanitarnym poddany był naturalnej presji, aby doprowadzić do porozumienia i odsunięcia niebezpieczeństwo zbrojnego konfliktu. W tę grę włączył się także Iran, który nakazał lokalnemu Hezbollahowi uznać warunki porozumienia za satysfakcjonujące. I jeszcze w tle Francja, która dzięki zakulisowym negocjacjom uzyskała dla koncernu TotalEnergies przyrzeczenie, że to właśnie on, natychmiast po oficjalnym przyjęciu przez oba państwa treści umowy międzyrządowej rozpocznie próbne wiercenia, które pozwolą oszacować wielkość złóż.

Izrael wprowadził do umowy zapis, że będzie od koncernów sprzedających gaz ze złoża położonego po obu stronach granicy otrzymał proporcjonalną rekompensatę finansową z uzyskiwanych dochodów.

Dla Libanu eksploatacja złóż gazu ziemnego jest jedyną szansą na pokonanie kryzysu gospodarczego

Teraz rozpocznie się równie trudna procedura ratyfikacyjna. Premier Izraela Jair Lapid chce zdążyć ze wszystkim jeszcze przed 1 listopada gdy odbędą się w jego kraju przyspieszone wybory parlamentarne. Dla ustępującego ze stanowiska libańskiego prezydenta Michela Aouna to kwestia prestiżowego sukcesu, który osiągnął wraz z rządem tymczasowym na koniec swojej kadencji.

Dla świata, a zwłaszcza Unii Europejskiej, gra toczy się o kilka miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, który można będzie pozyskać z alternatywnych wobec rosyjskich złóż.

