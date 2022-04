Belgia: 55 proc. Belgów rzadziej włącza ogrzewanie ze względu na wysokie ceny gazu

Ponad połowa Belgów oszczędzała w ostatnich tygodniach na kosztach ogrzewania - wynika z badania przeprowadzonego przez bank ING. 55 proc. ankietowanych gospodarstw domowych zadeklarowało, że rzadziej włącza ogrzewanie ze względu na wysokie ceny energii.

Z ankiety banku wynika, że co dziesiąty Belg zmienił dostawcę energii na tańszego, a 7 proc. zdecydowało się na zmianę pieca gazowego na opalany drewnem.

ING przeprowadziło badanie także w innych krajach. Okazuje się, że podobne wyniki jak w Belgii były w Holandii. Natomiast Hiszpanie mniej chętnie oszczędzali na kosztach ogrzewania.

Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy tego kraju nie oszczędzali energii. Według ING Hiszpanie robili to w inny sposób, np. rzadziej korzystali z suszarek czy zmywarek do naczyń.

Andrzej Pawluszek