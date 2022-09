Berger: Możliwe podwojenie przesłanego gazu przez Baltic Pipe

Wcześniejsze osiągnięcie pełnej przepustowości gazociągu Paltic Pipe po stronie duńskiej powinno umożliwić podwojenie ilości gazu przesłanego do Polski - poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger.

Jak poinformował w sobotę duński operator przesyłowy Energinet odcinek Baltic Pipe biegnący przez Danię może osiągnąć pełne zdolności przepustowe miesiąc wcześniej niż zaplanowano.

Baltic Pipe to coś więcej, niż tylko rury, to pomysł na niezależność

"Gaz-System poinformował mnie o pełnej gotowości Baltic Pipe do komercyjnego uruchomienia. Oddanie na czas tak skomplikowanej i wieloelementowej inwestycji to prawdziwe mistrzostwo świata. Również z Danii płyną do nas pozytywne informacje - mimo trwających jeszcze prac, pełna przepustowość gazociągu ma zostać osiągnięta wcześniej, niż pierwotnie zakładano. To powinno umożliwić podwojenie ilości gazu przesłanego do Polski nową trasą w ostatnim kwartale tego roku" - przekazał PAP Berger.

Wyprzedzili swoje własne plany. Część infrastruktury jest już "w pełni gotowa do odbioru gazu"

Berger wskazał, że budowana w Polsce przez Gaz-System część infrastruktury Baltic Pipe składająca się z gazociągu podmorskiego na dnie Bałtyku, gazociągu łączącego z krajowym systemem przesyłowym, gazociągu Goleniów-Lwówek oraz trzech tłoczni gazu: Goleniów, Odolanów i Gustorzyn jest już w pełni gotowa do odbioru gazu, który 1 października popłynie z szelfu norweskiego przed Danię do Polski.

27 września w Szczecinie odbędzie się symboliczna uroczystość związana z uruchomieniem gazociągu Baltic Pipe

Berger poinformował, że w najbliższy wtorek 27 września w Szczecinie z udziałem Prezydenta RP, Premiera Polski oraz Premier Danii odbędzie się symboliczna uroczystość związana z uruchomieniem gazociągu Baltic Pipe.

Liczący ok. 900 km system przesyłowy Baltic Pipe kosztował co najmniej 1,6 mld euro, które wyłożyli inwestorzy - polski operator przesyłowy gazu Gaz-System i jego duński odpowiednik Energinet. Projekt dostał m.in. ponad 250 mln euro dofinansowania z UE.

Uruchamiane 1 października br. Baltic Pipe składa się z pięciu elementów

Są to połączenia systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowanej trasy przesyłu gazu przez Danię, tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorskiego gazociągu z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym, oraz z dodatkowych elementów polskiego systemu przesyłowego.

W opublikowanym w 2018 r. tzw. zakresie inwestycji koszty budowy całego systemu szacowano na ponad 1,6 mld euro, z czego 821 mln euro przypadało na Energinet, a 784 mln euro - na Gaz-System. Baltic Pipe zostało umieszczone przez Komisję Europejską na liście PCI - projektów o znaczeniu wspólnotowym, w związku z czym inwestycji przyznano łącznie 266 mln euro dofinansowania. Z tego prawie 245 mln euro przypadło dla Gaz-Systemu.

Energinet podniósł szacunki swoich kosztów do ok. 1 mld euro, z czego część miała wynikać z kilkumiesięcznych opóźnień, jakiego doznała budowa na terenie Danii

W ramach całego projektu Gaz-System sfinansował ułożenie 275 km gazociągu podmorskiego na Bałtyku. Umowa na to przedsięwzięcie z koncernem Saipem opiewała na 280 mln euro. Polski operator sfinansował też w dwóch trzecich budowę tłoczni Everdrup na wyspie Zelandia. Całkowitą wartość tej inwestycji szacowano na 140 mln euro. Niemal 1,5 mld zł wyniosły inwestycje Gaz-Systemu związane z budową lądowej części Baltic Pipe na terenie Polski, z czego ok. 1,1 mld zł kosztowała budowa gazociągu Goleniów-Lwówek, a ok. 0,4 mld zł - gazociągu Niechorze-Płoty.

