Bezpieczeństwo gazowe państwa. Zbliża się ważny termin dla spółek gazowych

Do 15 maja przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego muszą złożyć informację o podjętych w ub.r. działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa gazowego państwa.

Ministerstwo klimatu i środowiska przypomniało, że zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego, zobowiązane są do przekazania do MKiŚ oraz Prezesowi URE do 15 maja br. informacji o działaniach podjętych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

O prawidłowości zachowania terminu złożenia przedmiotowej informacji decyduje data wpływu.